'황승언 동생♥' 권율, 식당 오픈 계획 밝혔다..일본 맛집서 '분점 욕…

'황승언 동생♥' 권율, 식당 오픈 계획 밝혔다..일본 맛집서 '분점 욕심'

기사입력 2025-09-26 13:38


[스포츠조선 정유나 기자] 배우 권율이 일본에서 식당 개업 욕심을 드러냈다.

25일 방송된 채널S와 SK브로드밴드 공동 제작 '뚜벅이 맛총사'에서는 일본 후쿠오카에서의 마지막 한 끼와 새로운 여행지 베트남 하노이에서의 설렘 가득한 미식 여정이 펼쳐졌다.

먼저 후쿠오카에서 세 사람은 현지인 추천을 받은 68년 전통의 텐동 맛집을 찾았다. 튀김 장인의 손끝에서 완성된 바삭한 튀김과 특제 소스가 어우러진 밥에 세 사람의 감탄이 쏟아졌다.

특히 가게가 2대째 운영 중이라는 이야기에 권율이 "서울에 분점을 내주실 수 있냐, 3대를 시켜달라"고 너스레를 떨었지만, 실제 3대 사장이 등장하며 웃음바다가 됐다.

여행의 아쉬움을 뒤로하고 세 사람은 후쿠오카 원픽 메뉴를 공개했다. 이정신은 마지막으로 먹은 텐동을, 연우진은 '미트 연'이라는 별명답게 첫날 먹은 야키니쿠를 선택했다. 권율은 연어구이 가정식을 꼽으며 "세 군데는 저희를 믿고 꼭 한번 들러달라"고 강력 추천했다.


다음은 세 번째 여행지 베트남 하노이에서의 첫날 여정이 이어졌다. 현지인의 추천으로 찾은 반쎄오 맛집에서는 바삭한 식감과 고소한 풍미에 세 사람의 폭발적인 리액션이 터졌다. 이정신은 "튀김의 레벨이 다르다. 나 반쎄오 좋아하네~"라며 연신 엄지를 치켜세웠다. 권율은 식당을 추천해준 남학생을 언급하며 "아까 그 친구 잡아와! 헹가래 한번 쳐주게!"라는 말로 만족감을 드러냈다. 무엇보다 1인분에 2,400원이라는 극강의 가성비가 세 사람을 놀라게 했다. 저녁에는 하노이 구시가지에 위치한 맥주 거리로 향했다. 세 사람은 거리를 가득 매운 야장과 활기 넘치는 분위기에 "힙지로 같다!"며 반가움을 표현, 시원한 로컬 맥주로 첫날 여정을 마무리했다.

둘째 날 아침은 호안끼엠 호숫가에서 러닝을 하며 여유롭게 시작했다. 그런데 달리던 중 손뼉을 치며 운동하는 시민을 보고 연우진이 "우리를 위해 박수를 쳐주신다"고 하자, 두 사람은 "연예인병!"이라며 야유했다. 특히 권율은 "모두가 너에게 집중하고 있다고 생각하는 거야?"라며 돌직구를 날려 폭소를 안겼다. 러닝을 마친 뒤, 성요셉 대성당 인근의 숨은 쌀국수 맛집을 찾았다. 식당 앞 골목길에 앉아서 먹는 현지 감성이 세 사람을 이끌었다. 그런데 이곳은 3년 연속 미슐랭 빕구르망에 오른 찐 맛집으로 밝혀져 기대감을 더했다. 설렁탕과 갈비탕을 합친 듯 깊고 진한 국물맛에 권율은 "지금까지 먹은 쌀국수 중에 제일 맛있다"며 감격했고, 연우진은 "내가 여태 먹었던 쌀국수는 쌀국수가 아니었다"고 극찬했다.

한편 권율은 지난 5월 서울 모처에서 결혼식을 올렸으며, 그의 아내는 배우 황승언의 친동생인 것으로 알려졌다. 다만 권육 소속사 측은 이와 관련 "권율 아내는 비연예인으로, 가족과 관련된 구체적인 사항은 확인이 어려운 점 양해 부탁드린다"고 조심스러운 입장을 밝혔다.

