박영규, 김희애 향한 깜짝 발언에 끌려나갔다 "36년만 재회했는데" ('놀뭐')

기사입력 2025-09-27 18:00


[스포츠조선 정안지 기자]'80s MBC 서울가요제에서 배우 김희애와 박영규의 뜻밖의 재회가 이뤄진다.

9월 27일 방송되는 MBC 예능프로그램 '놀면 뭐하니?'에서는 모두가 기다려왔던 '80s MBC 서울가요제의 본선 경연이 시작된다. 작가진 하하, 주우재, 이이경이 무대를 마친 참가자들과 비하인드 인터뷰를 나누며 다양한 이야기들을 꺼낸다.

그 가운데 공개된 사진 속에는 가요제 MC와 참가자로 36년 만에 재회한 김희애와 박영규의 만남이 담겨 있어 관심을 집중시킨다. 두 사람은 1989년 방영된 MBC 드라마 '내일 잊으리'에서 함께 호흡을 맞춘 바 있다. 이러한 두 사람이 36년 만에 드라마가 아닌 가요제에서 다시 마주한 장면은 더욱 특별하게 느껴진다.

박영규는 반갑게 김희애에게 인사를 건네는데, 깜짝 발언으로 곧바로 작가진에게 끌려나가 현장을 폭소케 만든다. 오랜만에 만난 두 사람이 어떤 인사를 나눴는지 궁금증을 자극한다.

솔라는 윤도현과 생긴 오해를 가요제에서 풀어 관심을 모은다. 게다가 참가자들이 가장 부담스러워하는 '대상 후보' 윤도현의 바로 뒤 순서에 배정되자, "모든 게 꼬였다(?)"라며 토로해 웃음을 안긴다. 리즈는 가요제 전날 아이브 멤버들의 미션과도 같은 응원을 받은 비하인드를 밝혀, 과연 멤버들 없이 혼자서 어떻게 무대를 꾸몄을지 관심이 집중된다.

본선 일주일 전까지 곡을 결정하지 못했던 우즈는 '마지막 콘서트(이승철)'로 선택한 특별한 이유를 밝힌다. 대상을 목표로 하고 있다는 소문에 대해, 우즈는 "이왕 할 거라면?"이라는 패기를 보여줘 어떤 무대를 선보였을지 기대감을 더한다. 반면, 대상을 향한 지독한 야망을 보여준 정성화는 심사위원석을 스캔한 뒤 "저분이 앉아 계셔서 야망을 접었다"라고 말해, 과연 누구를 본 것인지 궁금증을 자극한다.

'80s 서울가요제'의 본선 경연 무대와 비하인드 인터뷰까지 함께 만나볼 수 있는 MBC '놀면 뭐하니?'는 9월 27일 토요일 오후 6시 30분 방송된다.

anjee85@sportschosun.com

