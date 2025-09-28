노사연, 12kg 감량 "위고비 부작용에 포기, 다이어트 약 효과 無" ('동치미')

기사입력 2025-09-28 08:28


노사연, 12kg 감량 "위고비 부작용에 포기, 다이어트 약 효과 無" …

[스포츠조선 이우주 기자] '동치미' 노사연이 운동으로 무려 12kg 감량에 성공했다고 밝혔다.

27일 방송된 MBN 예능프로그램 '속풀이쇼 동치미'에서는 가수 노사연 노사봉 자매가 출연했다.

노사연은 "제가 히밥과 먹방 프로그램을 2년 반 동안 찍었다. 그때 먹는 걸 너무 좋아했지만 그렇게 많이 먹을 수가 없더라. 그래도 먹어야 하지 않냐. 그걸 2년 반 동안 하고 나니까 살이 10kg가 쪘다"며 "하루 6끼를 먹어야 해서 1박 2일 동안 12끼를 먹은 거다. 히밥은 살이 안 찌지 않냐. 배가 안 나온다. 근데 나는 먹으면 먹을수록 위가 너무 늘어난다"고 토로했다.

노사연은 "성인병이 올 거 같아서 방송을 끝내고 운동을 시작했다. 운동을 시작했는데 연락이 왔다. 다이어트 신약이 나왔는데 이무송 씨와 모델이 되어달라는 거다. 약도 먹었는데 다이어트 효과가 좋더라. 한 달 정도 살을 빼긴 했다. 4~5kg씩 뺐다"고 밝혔다.


노사연, 12kg 감량 "위고비 부작용에 포기, 다이어트 약 효과 無" …
하지만 노사연은 "그 뒤로는 그 약을 먹는데도 살이 찌더라. 병원에 갔더니 왜 이렇게 몸무게가 늘었냐더라. 약만 먹고 똑같이 했는데 약이 안 받는다 했다. 그랬더니 (의사가) 이런 건 처음이라고 학회에 보고해야겠다더라"라고 토로해 웃음을 안겼다.

노사연은 "그러다가 노사봉 언니가 위고비라는 게 있다더라. 언니가 먼저 주사를 맞고 있었다. 그래서 나도 샀다"며 "근데 이 언니를 보니까 확실히 살은 빠진 거 같은데 얼굴 표정이 너무 안 좋더라. 없던 짜증을 막 부리고 입에 음식을 넣어도 까탈스럽게 뱉어내더라. 먹지를 못했다. 얼굴 표정도 너무 힘들어하더라. 쑤시고 다 난리라더라. 그래서 위고비 안 하겠다 했다"고 밝혔다.

노사연이 선택한 다이어트 방법은 운동. 노사연은 "역시 답은 운동이었더라. 일주일에 세 번씩 운동해서 그 살 다 뺐고 2kg을 더 줄였다"며 12kg을 감량했다고 밝혔다.

이에 노사봉은 "지금 6…아이고 말하면 안 되지"라고 노사연의 몸무게를 공개할 뻔해 웃음을 안겼다. 그러자 노사연은 "나는 원래 6자를 잘 못 봤다"고 쿨하게 인정해 웃음을 안겼다.


김현숙과 김용만은 "요즘 진짜 확 다르다", "건강을 되찾으셨다"고 노사연의 건강해진 모습에 놀랐고 노사연은 "지금은 제가 쉬리다. 청정해역에 사는 쉬리"라고 너스레를 떨었다.

wjlee@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'이용식 사돈' 원혁 父 목사님, 파산 위기 내몰렸다 "손녀 때문에 무리해" (아뽀TV)

2.

'19kg 감량' 이용식, 살 빠지더니 '심각한 피부 처짐' 어쩌나.."흘러내릴까봐 고민"

3.

윤도현 'H여대 교수설' 일파만파 커지자...솔라, 공식 사과 "죄송합니다"

4.

강남♥이상화, 이층집 허물고 '단독주택 4층집' 올렸다.."건물 아예 새로 지어" (전참시)[SC리뷰]

5.

이동건, 새빨간 눈으로 병원行...희귀병인가 "숨만 쉬어도 찌르는 느낌" ('미우새')

연예 많이본뉴스
1.

'이용식 사돈' 원혁 父 목사님, 파산 위기 내몰렸다 "손녀 때문에 무리해" (아뽀TV)

2.

'19kg 감량' 이용식, 살 빠지더니 '심각한 피부 처짐' 어쩌나.."흘러내릴까봐 고민"

3.

윤도현 'H여대 교수설' 일파만파 커지자...솔라, 공식 사과 "죄송합니다"

4.

강남♥이상화, 이층집 허물고 '단독주택 4층집' 올렸다.."건물 아예 새로 지어" (전참시)[SC리뷰]

5.

이동건, 새빨간 눈으로 병원行...희귀병인가 "숨만 쉬어도 찌르는 느낌" ('미우새')

스포츠 많이본뉴스
1.

'1593억 선수가 이런 실책이라니…' 자기 얼굴에 먹칠한 이정후, 고교생도 안하는 아웃카운트 착각 실책에 신뢰도 급락

2.

KIA 김선빈, '바람의 아들' 이종범 넘었다! 타이거즈 프랜차이즈 최다출장 신기록

3.

우승 진짜 보인다! 매직넘버 1…'1회에 승부 갈렸다' LG, 대전 징크스도 끝났다 '한화 제압' [대전 리뷰]

4.

"손흥민 충격적인 탈락, 한국 불만이네" '유로파 우승' 쏘니보다 '무관' 구보? 에이스 없는 日은 웃고 있다..."낙방에 충격 숨길 수 없을 것"

5.

'英 깜짝 속보' 토트넘+노팅엄 다 죽었어! 누누 감독 '피의 복수' 시작→웨스트햄 사령탑 부임

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.