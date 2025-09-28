고현정, 마지막까지 연기 살살 안했다..'사마귀'로 역대급 충격

|
[스포츠조선 문지연 기자] '사마귀: 살인자의 외출' 고현정이 마지막까지 연기를 살살하지 않았다.
차수열 역시 이 모든 사실을 알게 되면서 정이신을 조금 더 이해하게 됐다. 결국 정현남까지 살해한 뒤 교도소로 돌아간 정이신은 우연히 TV를 통해 최중호(조성하)의 시신이 발견됐다는 소식을 접했고, 이어진 면회에서 차수열을 다시금 마주하는 엔딩으로 여운을 남겼다.
고현정은 극 초반부터 강렬한 존재감으로 분위기를 장악, 시청자를 혼란에 빠트렸다. 복잡한 내면을 지닌 인물을 속을 알 수 없는 눈빛과 표정, 미묘한 호흡 변화로 섬세하게 그려내며 전무후무한 캐릭터의 탄생을 알림과 동시에 매회 전율까지 자아냈다. 특히 살인에 희열을 느끼며 서늘한 웃음을 짓는 모습부터 아들과의 공조에 있어 순간순간 모성애로 흔들리는 모습까지 정이신의 광기 어린 부분들을 자유자재로 오가며 흥미를 극대화했다.
고현정의 디테일로 완성된 '사마귀: 살인자의 외출'은 방송 직후 높은 화제성으로 꾸준히 주목받았다. '고현정 효과'라는 반응이 이어진 것은 물론, 시청자들 역시 고현정의 활약에 환호했다. 고현정이 보여준 감정 조율과 연기의 깊이, 농도 짙은 표현력은 정이신이라는 인물을 한층 선명하게 완성시키며 작품에 안정적인 존재감을 더했다는 반응이 연일 쏟아졌다.
'사마귀: 살인자의 외출'을 통해 색다른 매력과 황홀한 연기를 선사한 고현정. 수많은 화제작들에서 일찍이 연기력을 입증하며 굳건히 지켜온 고현정의 명성은 또 한번 빛을 발했다. 조용히, 차분하게 그러나 압도적으로 진한 여운을 남기고 '사마귀: 살인자의 외출'을 마무리한 고현정의 다음 행보는 어떠할지 다시금 기대가 모아진다.
