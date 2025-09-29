'블루 아카이브'의 오케스트라 공연 전국 투어, 1만 2000여명 참여한…

|
넥슨은 29일 서브컬처 게임 '블루 아카이브'의 오케스트라 공연 '2025 사운드 아카이브 : 디 오케스트라' 전국 투어가 성료됐다고 밝혔다.
무대에서는 최영선 지휘자와 밀레니엄 심포니 오케스트라가 함께해 'Constant Moderato', 'Aoharu', 'Connected Sky' 등 '블루 아카이브'를 대표하는 곡들을 선보였으며, 각 지역 공연별 다르게 연주되는 특별곡으로 새로운 즐거움을 선사했다. 또 해금 협연 등 새로운 구성과 함께 공연장 내 대형 스크린에서는 게임 영상 및 일러스트 등을 활용한 연출로 몰입감을 높였다고 회사측은 강조했다.
지난 27~28일 양일간 서울 올림픽공원 올림픽홀에서 개최된 앵콜 공연에서는 전국 투어 내 인기 악곡을 위주로 재구성한 세트리스트와 함께 대금 및 색소폰, 합창단 협연 등 특별 편곡을 선보였다. 이 공연을 끝으로 '2025 사운드 아카이브: 디 오케스트라'는 총 10회차에 걸쳐 누적 1만 2000여 명 관람객의 참여를 이끌어내며, 서브컬처 게임으로서는 첫 전국 투어 오케스트라 공연을 성공적으로 마무리했다고 넥슨은 전했다.
남정석 기자 bluesky@sportschosun.com