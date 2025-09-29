'MLB 라이벌', 메이저리그 포스트시즌 맞아 콘텐츠 업데이트와 이벤트 …

|
컴투스가 글로벌 모바일 야구게임 'MLB 라이벌'에서 2025 MLB 포스트시즌을 맞아 콘텐츠 업데이트와 함께 대규모 이벤트를 실시한다고 밝혔다.
이와 함께 포스트시즌 분위기를 반영한 새로운 선수 카드가 등장한다. 실제 MLB 포스트시즌에 뛰어난 활약을 펼친 선수들로 구성된 모먼트 선수 카드가 새롭게 추가된다.
포스트시즌을 맞이하는 이벤트도 열린다. 29일부터 각종 이벤트 경기를 플레이하면 포스트시즌 전용 특별 스카우트에서 이용할 수 있는 티켓을 최대 200장까지 획득할 수 있으며, 최대 'FA시그니처팩'까지 얻을 수 있다. 10월 16일부터는 새롭게 출시된 '플레이오프 히어로 모먼트 카드'를 원하는 팀의 선수로 영입할 수 있는 이벤트도 진행된다.
이외에 10월 8일부터 매일 주어지는 미션을 완료하면 '구단 선택 프라임팩', '최고급 스킬 변경권', '한계 돌파 카드' 등 유저 선호도가 높은 아이템을 보상으로 지급하며, 10월 20일부터는 '랭킹 슬러거 월드 챔피언십' 등 대결 중심의 다양한 이벤트가 이어질 예정이다.
