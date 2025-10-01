서권순, 알고보니 부잣집 딸이었다..."건물, 선물로 받아" ('돌싱포맨')

기사입력 2025-10-01 07:05


[스포츠조선 정안지 기자] 배우 서권순이 차원이 다른 럭셔리 클라스로 시선을 집중시켰다.

30일 방송된 SBS '신발 벗고 돌싱포맨 그 후'에서는 김용림, 서권순, 이관희가 등장해 돌싱포맨과의 역대급 티키타카로 큰 웃음을 선사했다.

이날 이상민은 "서권순 씨는 돈녀라고 한다. 돈 많은 집에서 금지옥엽으로 크셨다. 집에 경호원에 고용인, 베이비시터, 운전사가 다 따로 있었다더라"고 했다.

이에 서권순은 "맞다. 집을 지키는 분들이 있었다. 그 정도 여유가 있었다"면서 차원이 다른 럭셔리 클라스로 놀라움을 안겼다.


심지어 시댁도 부자였다고. 서권순은 '결혼 선물로 건물을 받았다더라'는 질문에 "시아버지께서 결혼 선물로 건물을 지어주셨다"고 해 또 한번 놀라움을 안겼다.

이를 들은 탁재훈은 "누나 지금 얼마 있냐"고 말해 웃음을 안겼다. 이어 김준호는 "건물 받으신 게 벌써 4, 50년 전인데 아직도 있냐"고 물었고, 서권순은 "그거는 이미 또 UP, UP"이라며 남다른 클라스로 시선을 집중시켰다.

