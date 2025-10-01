이민정, 친정 엄마가 더 예쁘다는 '붕어빵 모녀' 투샷..."최초로 유튜…

이민정, 친정 엄마가 더 예쁘다는 '붕어빵 모녀' 투샷..."최초로 유튜브 출연"

기사입력 2025-10-01 07:21


[스포츠조선 김수현기자] 배우 이민정이 아름다운 미모의 친정 어머니를 공개했다.

30일 이민정은 "엄마 최초 유? 출연"이라며 자신이 운영하고 있는 유튜브 채널에 출연한 어머니의 사진을 업로드 했다.


이민정은 "평소에 제가 쓰는 불륨 살리는 에센스로 제가 머리를 해봐드렸는데…. 볼륨이 너무 살아서 잠시 문제가 있었지만 재밌게 봐주세요"라며 어머니와 투샷을 자랑했다.

공개된 영상에서 이민정은 어머니와 데이트를 하기 위해 본가를 찾았고 다양한 이야기를 나눴다.


이민정의 이목구비가 그대로 남아있다는 어머니는 또렷한 눈매와 주름 없이 팽팽한 얼굴로 감탄을 자아냈다.

한편, 이민정은 지난 2013년 이병헌과 결혼, 슬하 아들 하나 딸 하나를 두고 있다.

shyun@sportschosun.com

