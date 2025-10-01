옥자연, 김대호와 ♥핑크빛 부인 "당황스러워, 사과까지 받았다"(라스)

|
[스포츠조선 김소희 기자]배우 옥자연이 '라디오스타'에 출연해 '나 혼자 산다(나혼산)' 출연 후 불거진 김대호 아나운서와의 러브라인 소문에 대해 이야기한다.
이에 대해 옥자연은 실제로는 '낯을 많이 가리는 성격' 때문에 오히려 곤란했다고 솔직하게 털어놓는다. "기사화된 순간 너무 당황스러웠다. 김대호 씨가 라디오에서 사과까지 하더라"라고 말하며 직접 김대호와의 러브라인에 대해 입을 연다고 전해져 호기심을 자극한다. 또한, 이날 옥자연은 "다정하고 성실한 사람이 좋다"며 이상형을 고백하기도 한다고.
|
연극 무대에서 시작해 스크린과 드라마를 오가며 자신만의 영역을 넓혀온 옥자연의 현실과 악역을 자유롭게 오가는 캐릭터 해석 능력과 솔직한 인간미가 이번 방송에서 고스란히 드러날 예정이다.
예능 출연은 낯설지만, 솔직함과 당당한 매력으로 시청자들을 사로잡는 옥자연의 진짜 이야기는 오늘(1일) 수요일 밤 10시 30분 방송되는 '라디오스타'에서 확인할 수 있다.
한편, '라디오스타'는 MC들이 어디로 튈지 모르는 촌철살인의 입담으로 게스트들을 무장해제시켜 진짜 이야기를 끄집어내는 독보적 토크쇼로 많은 사랑을 받고 있다.