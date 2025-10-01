침착맨, 조세호 결혼식에 '민망한 축의금' 실토했다..."곽튜브·지예은보…

|
|
[스포츠조선 김수현기자] 침착맨이 조세호의 결혼식에 했던 '적은 축의금 금액'에 민망해 했다.
역시나 결혼식을 앞둔 곽튜브는 "저는 마음은 안주셔도 되고 '축의금 안줘도 된다'고 한다"라 했고 침착맨은 "그거 삼성가에서 하는 '축의금은 정중히 사양합니다' 그거 아니냐. 그건 일종의 골든벨이다"며 깜짝 놀랐다.
곽튜브는 "두 분 건 정중히 받을 거다. 나머지 분들도 받을 거다"라 했고 이세화는 손가락 3개, 5개를 펴며 "어떤 걸로 받을 거냐"라 물었다. 곽튜브는 "300만 원, 500만 원?"이라며 너스레를 떨었다.
이어 "제가 그 전에 결혼식 축의금을 '네가 그거 밖에 안내?'라는 말을 들었었다. 공교롭게 그 얘기를 ?더니 신랑 신부에게 폐가 됐다. 그래서 되게 미안했었다"며 "주변에 사람들이 '그런 건 중요한 게 아니야. 결혼식에서 축하해주는 게 중요하다. 신랑 신부는 별 생각 없어. 일반적으로 하는 만큼 해~'라 하더라"라 했다.
|
이에 곽튜브는 "그때 지예은하고 침착맨하고 축의금 얘기를 했는데 좀 적게 하시긴 했더라"라며 끄덕였다. 침착맨은 "나보다 둘 다 많이 했더라"라며 민망해 했다.
shyun@sportschosun.com