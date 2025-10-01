배우 김주영, 폐렴으로 30일 별세..향년 73세

기사입력 2025-10-01 16:47


배우 김주영, 폐렴으로 30일 별세..향년 73세

[스포츠조선 김소희 기자] 배우 김주영이 별세했다. 향년 73세.

1일 유족에 따르면 고인은 젊은 시절 폐결핵을 앓은 이력이 있었고, 폐가 약한 상태에서 폐렴을 앓다가 지난달 30일 세상을 떠났다. 발인은 오는 2일 오전 7시 30분, 장지는 인천가족공원이다.

고(故) 김주영은 중앙대학교 연극영화학과를 졸업한 뒤, 1974년 MBC 공채 탤런트 6기로 데뷔해 연기 활동을 시작했다. 이후 동양방송(TBC) 공채 15기로도 합격하며 방송가에서 활약을 이어갔다.

초기에는 '수사반장' 등을 통해 시청자들에게 눈도장을 찍었으며, 이후 '조선왕조 오백년' 시리즈, '용의 눈물', '왕과 비', '태조 왕건', '명성황후', '무인시대', '해신', '천추태후', '정도전' 등 수많은 대하 사극에서 인상적인 연기를 펼쳤다. 2014년 KBS 대하드라마 '정도전'에서 조민수 역을 끝으로 방송가에서 사라진 그는 무속인으로 살아온 것으로 알려졌다. 70세 나이에 신내림을 받았다는 그는 2023년 2월 MBN '현장르포 특종세상'에 무속인이 된 근황을 공개했다.

그는 "나는 그런 거 꿈에도 생각 못했다. 어느 날 갑자기 닥친 운명에 겁부터 덜컥 났다"고 털어놨다. 이어 "8년 전 드라마 '정도전'을 끝내고 잠시 쉬고 있는데 몸에 이상 증상이 나타났다. 사람마다 (신병) 증상이 다르다. 나는 양쪽 폐가 작살이 났다. 폐를 잘라내기까지 했다. 내가 쓰러지고 그러니까 아내가 난리가 났다. 무속인을 찾아갔더니 진작 신을 받았어야 했었다고 하더라. 다른 무속인을 찾아가도 같은 얘기를 했다더라. 어떡하나 고민을 하는데 아내가 '당신 죽는 것 보단 낫다'고 조언했고 결국 신내림을 받게 됐다"고 밝혔다

