'400년 전 사랑은 뭐 다를 거 같아?' 셰익스피어표 사랑의 대환장파티…

사랑의 대환장파티를 보여주는 윌리엄 셰익스피어 원작의 마스크 연극 '십이야'가 5일까지 대학로 지구인 아트홀에서 관객들과 만난다.
'십이야(Twelfth Night)'는 세익스피어의 5대 희극 중 하나이자, 대표적 낭만희극이다. 실타래처럼 꼬여 있던 사랑의 고리들이 모두 해결되는 행복한 이야기로 현대에도 사랑받는다. '십이야'란 크리스마스로부터 12일이 지난 때인 1월 6일을 의미한다. 이는 예수의 탄생을 축하하는 크리스마스 축제 기간의 마지막 날이며, 유럽에서는 크리스마스에서 1월 6일 밤까지 여러 축제를 여는 전통이 있었다. 연극 '십이야' 역시 이 축제에서 공연된 것으로 보인다.
창작집단 '거기가면'은 '십이야'를 마스크 연극으로 재창조했다. 모든 등장인물이 캐릭터에 맞는 반(半) 마스크를 착용하고 연기를 한다. 마스크를 착용해 얼굴을 반은 가린 배우들의 움직임과 표현 양식은 관객에게 또 다른 경험을 선사하며, 특유의 희극성을 더욱 도드라지게 만들 것이다. 또 남녀노소 모두가 공감하는 '사랑'이라는 인간의 가장 원초적인 정서를 다루고 있어, 누구든 즐겁게 관람할 수 있다.
'십이야'는 대학로 '지구인 아트홀'에서 5일(일)까지 공연된다. 평일 공연은 저녁 7시 30분, 공휴일과 주말 공연은 오후 3시에 볼 수 있다.
권영한 기자 kwonfilm@sportschosun.com
