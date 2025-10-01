신지♥문원, 눈물의 대인기피증 고백 후 첫 공개 데이트 "설레는데 무서워"

기사입력 2025-10-01 18:22


신지♥문원, 눈물의 대인기피증 고백 후 첫 공개 데이트 "설레는데 무서워…

[스포츠조선 이우주 기자] 결혼을 앞둔 신지, 문원 커플이 첫 공개 데이트를 즐겼다.

1일 유튜브 채널 '어떠신지?!?'에서는 '예비 남편 기절시키고 왔습니다…'라는 제목의 영상이 게재됐다.

외출을 준비하는 신지 문원 커플. 신지는 "처음이다. 우리 놀이공원에 가다니"라고 들떴고 문원은 "사람 많은 곳에 가는 건 설레긴 한데 나는 약간 무섭다"고 토로했다. 이에 신지는 "나도 사실 좀 떨린다"고 고백했다.

제작진은 "놀이공원 언제 마지막으로 가보셨냐"고 물었고 신지는 "놀러? 중학교 때인가? 수학여행으로 갔었던 거 같다"고 답했다. 일하러는 많이 갔다는 신지는 "(데이트는) 태어나서 처음이다. 놀이공원에서 데이트? 그것도 얼굴을 안 가리고? 상상할 수 없다. 그래서 되게 떨린다. 설레기도 하는데 떨리는 게 무대 올라가기 전 기분이랑 비슷하다"고 밝혔다.


신지♥문원, 눈물의 대인기피증 고백 후 첫 공개 데이트 "설레는데 무서워…
이에 문원은 "공감이 되진 않는다. 이런 삶을 제가 살진 않았으니까 들었을 때 마음이 되게 짠하다. 놀고 싶어도 못 놀고. 항상 보면 마음이 짠한 게 많다"고 신지를 안쓰러워했다. 사람들의 시선에도 당당히 손을 꼭 잡고 놀이공원에 입장한 두 사람. 두 사람은 커플 머리띠를 쓰며 풋풋한 데이트를 즐겼다. 무서운 놀이기구를 탈 생각에 걱정하는 문원과 달리 신지는 "나는 그냥 다 신난다. 초콜릿 먹은 것도 신나고 아이스크림 먹은 것도 신나고 머리띠 한 것도 신난다"고 설렘을 드러냈다.

내년 결혼을 앞둔 신지와 문원은 최근 결혼 발표 후 쏟아진 문원의 사생활 논란에 대한 심경을 밝혔다. 신지가 코요태 빽가, 김종민에게 문원을 소개시켜주는 영상을 공개했는데, 문원이 딸이 있는 돌싱이라는 사실과 7살 연상인 신지에게 '이 친구'라고 부르며 다소 무례하게 대한 것이 논란이 된 것.

이에 지난달 25일 문원은 신지의 유튜브 채널에 출연해 논란 직후 대인기피증이 생겼다고 고백하기도. 특히 문원은 논란 후 신지가 무대에 오르기 전 심신 안정제를 복용했다는 것을 뒤늦게 알았다며 "와이프가 정말 힘들었을 거다. 나한테는 약 먹었다는 얘기를 안 했다. 영상 보고 알았다. 그때 생각만 하면 정말 미안하다"고 눈물을 쏟았다.

wjlee@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

안선영, 남편과 별거 고백 "치매 母 간병에 모두 불행해지더라"

2.

이시영, 둘째 임신 8개월 차에 안타까운 소식 전했다…"병원서 문제 있다고"[SC이슈]

3.

배우 김주영, 폐렴으로 30일 별세..향년 73세

4.

고경표, 출연료 아직 입금 안됐나..또 후덕해진 비주얼 "스스로 사랑하기"

5.

침착맨, 조세호 결혼식에 '민망한 축의금' 실토했다..."곽튜브·지예은보다 적어"

연예 많이본뉴스
1.

안선영, 남편과 별거 고백 "치매 母 간병에 모두 불행해지더라"

2.

이시영, 둘째 임신 8개월 차에 안타까운 소식 전했다…"병원서 문제 있다고"[SC이슈]

3.

배우 김주영, 폐렴으로 30일 별세..향년 73세

4.

고경표, 출연료 아직 입금 안됐나..또 후덕해진 비주얼 "스스로 사랑하기"

5.

침착맨, 조세호 결혼식에 '민망한 축의금' 실토했다..."곽튜브·지예은보다 적어"

스포츠 많이본뉴스
1.

'ML 오퍼 받았다더니' 신인이 계약금에 옵션 걸었다! 역사상 또 있었나

2.

'양키스호' 침몰中, 9회 무사 만루 놓치자 4만7천여 팬들 한숨 푹푹...WCS 1차전 승리팀 12번 모두 진출

3.

"불꽃야구 출연은 좀…" 끝판대장을 보내는 마음, 은퇴식 현장서 만난 '등번호 21번' 팬들의 간절한 바람 [대구현장]

4.

"새로운 도전" 오승환의 다음 스텝은? '한국의 보라스' 품에 안겼다 [공식발표]

5.

"흥민형 덕에 공격 잘 풀려요" '파괴적인 듀오' 영국 매체 극찬→'MLS 역사'에 남을 기록 세웠다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.