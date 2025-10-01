수지, 삼시세끼 라면 먹는 이유 있었네 "母 분식집 운영, 요리 실력 닮아"

기사입력 2025-10-01 19:52


수지, 삼시세끼 라면 먹는 이유 있었네 "母 분식집 운영, 요리 실력 닮…

[스포츠조선 이우주 기자] 가수 겸 배우 수지가 라면 사랑을 드러냈다.

1일 유튜브 채널 '셰프 안성재'에서는 가수 겸 배우 수지가 게스트로 출연했다.

이날 수지는 남다른 요리 실력을 자랑했다. 수지는 "저는 평소에 안주를 많이 해먹는 편이다. 술을 좋아해서. 한식도 하고 강된장, 떡국도 한다"고 밝혀 안성재도 놀라게 했다. 수지가 안성재 앞에서 선보일 요리는 자주 해먹는다는 시금치 감바스. 요리에 앞서 수지는 "제가 매운 걸 좋아해서 페페론치노가 많이 들어간다. 아주 매울 것"이라고 경고하기도 했다.

요리에 능숙한 듯 보이는 수지에 안성재는 "요리를 배운 적이 있냐"고 물었고 수지는 "어머니가 요리를 잘하셔서 조금 그런 게(닮은 게) 있지 않나"라고 답했다.


수지, 삼시세끼 라면 먹는 이유 있었네 "母 분식집 운영, 요리 실력 닮…
안성재는 "어머님이 음식을 잘한다 하셨는데 어머님이 맛있는 음식을 하는 것만큼 행복한 게 없는 거 같다"고 말했다. 이에 수지는 "어머니가 예전에 분식집을 하셨다. 그때부터 라면과 떡볶이를 너무 좋아했다"고 밝혔다. 수지는 최근 유튜브 콘텐츠 '핑계고'에 출연해 남다른 라면 사랑을 드러냈다. 수지는 "라면을 먹어야 든든한 느낌이 있다. 냉동 물만두를 넣어서 먹는다"며 "아침에는 현장 가서 컵라면을 먹는다"고 밝혔다. 특히 "삼시 세끼 라면을 먹은 적이 있냐"는 질문에도 "있다. 너무 좋아한다. 종류 바꿔서 먹었다. 일단 면을 너무 좋아한다"고 밝혀 놀라움을 자아냈다.

wjlee@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

배우 김주영, 폐렴으로 30일 별세..향년 73세

2.

[공식]현아, ♥용준형과 끊이지 않는 임신설 전말…공항서 포착된 사진으로

3.

“일했는데 왜 돈을 안 주지, 프리랜서 설움” MC배 출연료 미지급 토로에 장성규·바다·김원효 분노 [SCin스타]

4.

이다해, 인테리어만 5개월 걸린 상하이 새집 공개 "월세 계속 나가"

5.

이상아, 똑닮은 미모의 딸+母 공개..3대가 연예인 비주얼

연예 많이본뉴스
1.

배우 김주영, 폐렴으로 30일 별세..향년 73세

2.

[공식]현아, ♥용준형과 끊이지 않는 임신설 전말…공항서 포착된 사진으로

3.

“일했는데 왜 돈을 안 주지, 프리랜서 설움” MC배 출연료 미지급 토로에 장성규·바다·김원효 분노 [SCin스타]

4.

이다해, 인테리어만 5개월 걸린 상하이 새집 공개 "월세 계속 나가"

5.

이상아, 똑닮은 미모의 딸+母 공개..3대가 연예인 비주얼

스포츠 많이본뉴스
1.

PS 합류 어려워지나…안치홍, 1군 엔트리 말소→강재민 등록

2.

KIA, 박찬호 쉬게 한다 "우리 갈 길을 가야해서" 죽음의 5위 싸움 KT-NC 엇갈린 희비 [광주 현장]

3.

마지막까지 온 염갈량의 믿음. "우리 선수들 어려움 이겨내면서 지금까지 왔다. 유종의 미 거둘 수 있기를"[잠실 코멘트]

4.

"경민불패 이어가고파" '홈구장 사용불가' KB손해보험, 올시즌에도 경민대서 뛴다 [공식발표]

5.

"라일리가 힘들다고 해서..." 이호준이 밝힌 김태경 선발 비하인드. "1회부터 불펜 준비"[잠실 코멘트]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.