수지, 삼시세끼 라면 먹는 이유 있었네 "母 분식집 운영, 요리 실력 닮…

이날 수지는 남다른 요리 실력을 자랑했다. 수지는 "저는 평소에 안주를 많이 해먹는 편이다. 술을 좋아해서. 한식도 하고 강된장, 떡국도 한다"고 밝혀 안성재도 놀라게 했다. 수지가 안성재 앞에서 선보일 요리는 자주 해먹는다는 시금치 감바스. 요리에 앞서 수지는 "제가 매운 걸 좋아해서 페페론치노가 많이 들어간다. 아주 매울 것"이라고 경고하기도 했다.
요리에 능숙한 듯 보이는 수지에 안성재는 "요리를 배운 적이 있냐"고 물었고 수지는 "어머니가 요리를 잘하셔서 조금 그런 게(닮은 게) 있지 않나"라고 답했다.
안성재는 "어머님이 음식을 잘한다 하셨는데 어머님이 맛있는 음식을 하는 것만큼 행복한 게 없는 거 같다"고 말했다. 이에 수지는 "어머니가 예전에 분식집을 하셨다. 그때부터 라면과 떡볶이를 너무 좋아했다"고 밝혔다. 수지는 최근 유튜브 콘텐츠 '핑계고'에 출연해 남다른 라면 사랑을 드러냈다. 수지는 "라면을 먹어야 든든한 느낌이 있다. 냉동 물만두를 넣어서 먹는다"며 "아침에는 현장 가서 컵라면을 먹는다"고 밝혔다. 특히 "삼시 세끼 라면을 먹은 적이 있냐"는 질문에도 "있다. 너무 좋아한다. 종류 바꿔서 먹었다. 일단 면을 너무 좋아한다"고 밝혀 놀라움을 자아냈다.