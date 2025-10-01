'신지♥' 문원, 첫 공개 데이트 결정…"사람 많은 곳, 나는 약간 무섭…

'신지♥' 문원, 첫 공개 데이트 결정…"사람 많은 곳, 나는 약간 무섭다" 고백(어떠신지)

기사입력 2025-10-02 06:11


[스포츠조선 고재완 기자] "나는 약간 무섭다."

1일 신지의 유튜브 채널 '어떠신지?!?'에는 '예비 남편 기절시키고 왔습니다'라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 신혼집에서 외출을 준비한 두 사람은 놀이공원으로 향하며 설레는 마음을 드러냈다.

신지는 "처음이다. 우리 놀이공원에 가다니"라며 들떴고, 문원은 "사람 많은 곳에 가는 건 설레긴 한데 나는 약간 무섭다"고 솔직히 고백했다. 신지 역시 "나도 사실 좀 떨린다. 무대 올라가기 전 기분이랑 비슷하다"고 말했다.

또 신지는 "일하러는 많이 갔지만 얼굴 안 가리고 데이트로 가는 건 태어나서 처음이다. 상상도 못 했다"며 긴장과 설렘을 동시에 전했다.

영상 속 두 사람은 자연스럽게 서로를 "여보", "자기"라고 부르며 알콩달콩한 모습을 보였다. 커플 머리띠를 쓰고 놀이기구 앞에 선 두 사람은 풋풋한 연애 감성을 드러내며 시청자들에게 미소를 안겼다.


문원은 "항상 보면 짠한 게 많다. 놀고 싶어도 못 놀고, 공감이 되진 않는다. 이런 삶을 제가 살진 않았으니까 (신지를 보면) 마음이 되게 짠하다"고 속내를 털어놓으며 예비 아내를 향한 애틋한 마음을 전했다.

앞서 신지·문원 커플은 결혼 발표 이후 문원의 과거 이혼 경력과 사생활 이슈, 그리고 상견례 영상에서의 태도로 논란에 휘말린 바 있다. 당시 문원이 7살 연상인 신지를 '이 친구'라고 호칭한 장면은 여론의 도마에 올랐다.

이에 대해 문원은 최근 "논란 이후 대인기피증을 겪었다. 특히 아내가 무대에 오르기 전 심신 안정제를 먹었다는 걸 뒤늦게 알고 너무 미안했다"며 눈물을 보이기도 했다. 그는 "내가 실수하지 않았다면 와이프가 덜 힘들었을 텐데"라며 자책했지만, 신지는 "이제는 웃으면서 넘길 수 있다"고 담담히 말했다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

