김일우♥박선영, 300일 기념 커플화보 "30년된 부부같아"(신랑수업)

기사입력 2025-10-01 20:21


김일우♥박선영, 300일 기념 커플화보 "30년된 부부같아"(신랑수업)

[스포츠조선 김소희 기자] '신랑수업' 김일우♥박선영 커플의 300일 기념 촬영 현장이 공개됐다.

1일 채널A '요즘 남자 라이프-신랑수업(이하 '신랑수업')' 측은 "빽가 종민과 함께하는 일우♥선영의 300일 기념 커플 스냅 촬영 현장!"라는 제목의 선공개 영상을 업로드 했다.

영상 속 김일우와 박선영은 서울 근교의 한 야외 결혼식장에서 300일을 기념하며 촬영을 진행했다. 이날 촬영에는 코요태 김종민과 빽가가 '헬퍼'와 '포토그래퍼'로 등장해 분위기를 돋웠다.

특히 김일우가 미리 준비한 고풍스러운 한복을 입고 등장하자, 김종민은 "너무 잘 어울린다. 주상 전하와 중전 마마가 산책하고 돌아오는 느낌"이라며 감탄을 전했다.

두 사람은 손을 맞잡고 눈을 마주치는 등 자연스럽고 다정한 포즈를 선보였고, 빽가는 그 모습을 사진으로 담으며 특별한 순간을 기록했다.


김일우♥박선영, 300일 기념 커플화보 "30년된 부부같아"(신랑수업)
사진을 확인한 김일우는 "30년 된 부부 같다"고 너스레를 떨었고, 스튜디오에서 이를 지켜보던 이승철은 "역시 두 분 다 배우라 호흡이 척척 맞는다"며 칭찬했다.

이어 김종민이 "혹시 결혼식에 대한 로망이 있으신지?"라고 묻자, 박선영은 "스몰웨딩도 좋지만 드레스에 대한 로망은 있다. 다 감추고 싶진 않다"고 웃으며 답했다. 이에 김일우는 부끄러워하면서도 "등 파인 거 좋다"고 솔직하게 의견을 밝혀 웃음을 자아냈다.

이후 김일우는 갑자기 부채를 펼쳐 박선영의 얼굴을 가리며 모두를 깜짝 놀라게 했고, 이를 본 스튜디오 멘토들은 "기습 뽀뽀 하려는 거 아니야?"라며 환호했다.


과연 김일우의 부채 퍼포먼스가 어떤 특별한 사진으로 남게 될지, 본 방송에 대한 기대감을 높였다.

김일우♥박선영 커플의 300일 기념 촬영 현장은 10월 1일(오늘) 밤 9시 30분에 방송되는 채널A '신랑수업' 183회에서 공개된다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

배우 김주영, 폐렴으로 30일 별세..향년 73세

2.

[공식]현아, ♥용준형과 끊이지 않는 임신설 전말…공항서 포착된 사진으로

3.

“일했는데 왜 돈을 안 주지, 프리랜서 설움” MC배 출연료 미지급 토로에 장성규·바다·김원효 분노 [SCin스타]

4.

이다해, 인테리어만 5개월 걸린 상하이 새집 공개 "월세 계속 나가"

5.

이상아, 똑닮은 미모의 딸+母 공개..3대가 연예인 비주얼

연예 많이본뉴스
1.

배우 김주영, 폐렴으로 30일 별세..향년 73세

2.

[공식]현아, ♥용준형과 끊이지 않는 임신설 전말…공항서 포착된 사진으로

3.

“일했는데 왜 돈을 안 주지, 프리랜서 설움” MC배 출연료 미지급 토로에 장성규·바다·김원효 분노 [SCin스타]

4.

이다해, 인테리어만 5개월 걸린 상하이 새집 공개 "월세 계속 나가"

5.

이상아, 똑닮은 미모의 딸+母 공개..3대가 연예인 비주얼

스포츠 많이본뉴스
1.

PS 합류 어려워지나…안치홍, 1군 엔트리 말소→강재민 등록

2.

KIA, 박찬호 쉬게 한다 "우리 갈 길을 가야해서" 죽음의 5위 싸움 KT-NC 엇갈린 희비 [광주 현장]

3.

마지막까지 온 염갈량의 믿음. "우리 선수들 어려움 이겨내면서 지금까지 왔다. 유종의 미 거둘 수 있기를"[잠실 코멘트]

4.

"경민불패 이어가고파" '홈구장 사용불가' KB손해보험, 올시즌에도 경민대서 뛴다 [공식발표]

5.

"라일리가 힘들다고 해서..." 이호준이 밝힌 김태경 선발 비하인드. "1회부터 불펜 준비"[잠실 코멘트]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.