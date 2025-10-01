양재동 6층 빌딩 '대출 0원' 매입..서장훈, 일매출 12억 CEO '…

|
[스포츠조선 조윤선 기자] '이웃집 백만장자'에서 '꽃배달 전국 1위 부부'가 떠돌이 리어카에서 '하루 매출 12억' CEO가 되기까지의 눈물겨운 인생 역전 스토리를 공개한다.
오늘(1일) 밤 9시 55분 방송되는 EBS '서장훈의 이웃집 백만장자'(이하 '이웃집 백만장자')에서는 꽃배달 서비스 전국 1위 기업을 이끈 주인공, '부부 백만장자' 윤공순·노영주의 성공 비결을 담은 인생 이야기가 펼쳐진다. 이들 부부는 20년째 온라인 꽃 쇼핑몰을 함께 운영하며, 하루 최대 12억 원의 매출을 올렸을 정도로 남다른 호흡을 자랑한다. 이번 방송에서는 배산임수 명당에 자리한 대지 250평 규모의 초호화 저택까지 공개될 예정이라 기대감을 더욱 높인다.
무엇보다 이번 방송에서는 '이웃집 백만장자' 역사상 최초로 촬영 현장 전체를 눈물바다로 만든 가슴 아픈 사연이 전해진다. 특히 서장훈은 떨리는 목소리로 "어떤 감정이 드셨을지... 저도 울컥하네요"라며 연신 눈물을 흘려, 그 이유에 궁금증을 증폭시킨다. MC 서장훈과 장예원은 물론, 출연자와 제작진의 가슴을 울린 '부부 백만장자'의 이야기는 10월 1일 수요일 밤 9시 55분 EBS '서장훈의 이웃집 백만장자'에서 방송된다. (사진 제공 = EBS '서장훈의 이웃집 백만장자')