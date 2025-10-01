김송, 두 발로 선 ♥강원래에 "이제는 이뤄질 수 없지만, 천국서 다시 …

김소희 기자
기사입력 2025-10-01 21:17
:) 당신이 좋아할만한 뉴스
"최민수 제일 싫어" 빽가 발언에 최민수 등판..."만나기만 해봐" 경고
'택시기사 된' 정가은, 연예인병에 일 끊겼다 "생활고에 발톱도 못 칠해"
이다해, 인테리어만 5개월 걸린 상하이 새집 공개 "월세 계속 나가"
박나래, 반전 영어 실력 공개 "미국인 전남친 덕 다 알아들어" ('나래식')
신지♥문원, 눈물의 대인기피증 고백 후 첫 공개 데이트 "설레는데 무서워"
"해트트릭→득점왕" 형 먼저! 아우 먼저!…역시 손흥민, 부앙가 '흥부 조합' 이유있는 MLS 파워랭킹 2위→4계단 또 수직 상승
"라일리가 힘들다고 해서..." 이호준이 밝힌 김태경 선발 비하인드. "1회부터 불펜 준비"[잠실 코멘트]
"이기면 휴가다!"…상무, '14년 연속 1위' 퓨처스 최강 자존심 지킨다
7년만의 전지훈련 떠난 우리카드, 박철우 코치의 격려 "日배구 스타일은 한국과 달라…자신감 얻는 계기 됐길"
"절대 칠 수 없는 공이었다" 오승환 은퇴 '헌정 삼진' 최형우, 직접 밝힌 '감동의 승부' 비하인드 [광주 현장]