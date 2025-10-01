김송, 두 발로 선 ♥강원래에 "이제는 이뤄질 수 없지만, 천국서 다시 만나길"

기사입력 2025-10-01 21:17


김송, 두 발로 선 ♥강원래에 "이제는 이뤄질 수 없지만, 천국서 다시 …

김송, 두 발로 선 ♥강원래에 "이제는 이뤄질 수 없지만, 천국서 다시 …

[스포츠조선 김소희 기자] 김송이 남편 강원래와의 소중한 추억을 떠올렸다.

김송은 1일 자신의 SNS에 "이 땅에서는 이젠 이뤄질 수 없지만 천국에서는 다시 건강한 모습으로 우리 다시 만날 것을 기대하며 하루하루를 잘 살아가요"라는 글과 함께 한 편의 영상을 게재했다.


김송, 두 발로 선 ♥강원래에 "이제는 이뤄질 수 없지만, 천국서 다시 …
공개된 영상 속에는 휠체어를 타고 있던 강원래가 두 발로 일어서 김송, 아들 강선 군을 안는 모습이 담겼다. 해당 영상은 인공지능(AI)을 활용해 과거 사진을 생생하게 복원한 것으로 보인다. 세 사람의 행복한 미소가 뭉클함을 안긴다,


김송, 두 발로 선 ♥강원래에 "이제는 이뤄질 수 없지만, 천국서 다시 …
또 다른 사진에서는 젊은 시절의 강원래와 김송이 다정한 포즈를 취하며 환하게 웃고 있는 모습이 담겼다. 사고 이전, 두 발로 당당히 서 있는 강원래의 모습이 눈길을 끈다.

영상을 접한 누리꾼들은 "지금이나 그때나 미모는 여전해요", "추억이 뭉클하게 다가왔어요", "너무 감동적인 영상이에요" 등의 따뜻한 반응을 보이며 함께 공감했다.

한편 강원래는 1996년 구준엽과 클론으로 데뷔, 2000년 오토바이를 타다 교통사고를 당해 하반신 마비 판정을 받았다. 댄서 김송과 2003년 결혼했으며 슬하에 아들 강선 군을 뒀다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"최민수 제일 싫어" 빽가 발언에 최민수 등판..."만나기만 해봐" 경고

2.

'택시기사 된' 정가은, 연예인병에 일 끊겼다 "생활고에 발톱도 못 칠해"

3.

이다해, 인테리어만 5개월 걸린 상하이 새집 공개 "월세 계속 나가"

4.

박나래, 반전 영어 실력 공개 "미국인 전남친 덕 다 알아들어" ('나래식')

5.

신지♥문원, 눈물의 대인기피증 고백 후 첫 공개 데이트 "설레는데 무서워"

연예 많이본뉴스
1.

"최민수 제일 싫어" 빽가 발언에 최민수 등판..."만나기만 해봐" 경고

2.

'택시기사 된' 정가은, 연예인병에 일 끊겼다 "생활고에 발톱도 못 칠해"

3.

이다해, 인테리어만 5개월 걸린 상하이 새집 공개 "월세 계속 나가"

4.

박나래, 반전 영어 실력 공개 "미국인 전남친 덕 다 알아들어" ('나래식')

5.

신지♥문원, 눈물의 대인기피증 고백 후 첫 공개 데이트 "설레는데 무서워"

스포츠 많이본뉴스
1.

"해트트릭→득점왕" 형 먼저! 아우 먼저!…역시 손흥민, 부앙가 '흥부 조합' 이유있는 MLS 파워랭킹 2위→4계단 또 수직 상승

2.

"라일리가 힘들다고 해서..." 이호준이 밝힌 김태경 선발 비하인드. "1회부터 불펜 준비"[잠실 코멘트]

3.

"이기면 휴가다!"…상무, '14년 연속 1위' 퓨처스 최강 자존심 지킨다

4.

7년만의 전지훈련 떠난 우리카드, 박철우 코치의 격려 "日배구 스타일은 한국과 달라…자신감 얻는 계기 됐길"

5.

"절대 칠 수 없는 공이었다" 오승환 은퇴 '헌정 삼진' 최형우, 직접 밝힌 '감동의 승부' 비하인드 [광주 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.