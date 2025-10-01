랄랄, 심각한 산후우울증 고백 "딸도 싫더라, 일 못 쉬어 하혈까지" (…

|
[스포츠조선 이우주 기자] '슈돌' 랄랄이 심각한 산후우울증을 겪었다고 고백했다.
랄랄의 유튜브 시작을 탐탁지 않아 했다는 어머니는 이제 딸을 자랑스러워하게 됐다. 어머니는 "나는 우리 딸이 정말 자랑스럽다"며 "그 댓글 읽어봤냐. '명화 씨 때문에 하루하루 살아간다'더라. 우리 딸 때문에 얼마나 사람들이 좋아하고 살맛이 난다 그러냐'고 뿌듯해했다.
하지만 어머니는 "근데 엄마 얘기 들어봐라. 우리가 생체리듬이 있지 않냐. 근데 새벽까지 잠도 못 자니까 걱정이 된다"고 쉬지도 않고 일하는 랄랄을 걱정했다.
|
랄랄은 "근데 삶이 이렇게 됐고 책임감으로 살아가야 하는데 어떡하냐. 그래서 엄마 생각이 많이났다. 엄마한테 너무 고마운데 또 너무 괴롭더라"라고 털어놨다.
이에 랄랄의 어머니는 "'네가 원하면 엄마, 우리 딸이 최고지. 다 필요 없다. 엄마가 나중에 천국에 가더라도 우리 딸이 힘들면 천국을 다 때려부수더라도 엄마가 데리러 가겠다'고 했다. 그랬더니 '이런 엄마가 있어서 너무 행복하다'더라"라고 밝혔다.
랄랄은 "엄마가 나를 이만큼 사랑하는구나 (싶었다.) 내가 나이가 들어도 생각날 거 아니냐. 이 세상에 안 계신다 하더라도. 다 지켜보고 있겠지. 그러면 힘이 나지 않냐. 평생 기억날 거 같다"고 엄마의 사랑에 감동했다.
마지막으로 어머니는 "서빈이랑 같이 여행도 많이 다니고 좋은 일 많이 하면서 살자"고 딸 랄랄에 진심 어린 영상편지를 보냈다.
