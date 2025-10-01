랄랄, 심각한 산후우울증 고백 "딸도 싫더라, 일 못 쉬어 하혈까지" ('슈돌')

기사입력 2025-10-01 22:13


랄랄, 심각한 산후우울증 고백 "딸도 싫더라, 일 못 쉬어 하혈까지" (…

[스포츠조선 이우주 기자] '슈돌' 랄랄이 심각한 산후우울증을 겪었다고 고백했다.

1일 방송된 KBS2 예능프로그램 '슈퍼맨이 돌아왔다'에서는 랄랄 모녀의 일상이 공개됐다.

이날 손녀 서빈 양을 보기 위해 랄랄의 어머니가 찾아왔다. 어느새 훌쩍 자라 걸음마까지 뗀 서빈 양의 모습을 본 랄랄의 어머니는 "왜 이렇게 잘 걷냐"며 깜짝 놀랐다.

랄랄의 유튜브 시작을 탐탁지 않아 했다는 어머니는 이제 딸을 자랑스러워하게 됐다. 어머니는 "나는 우리 딸이 정말 자랑스럽다"며 "그 댓글 읽어봤냐. '명화 씨 때문에 하루하루 살아간다'더라. 우리 딸 때문에 얼마나 사람들이 좋아하고 살맛이 난다 그러냐'고 뿌듯해했다.

하지만 어머니는 "근데 엄마 얘기 들어봐라. 우리가 생체리듬이 있지 않냐. 근데 새벽까지 잠도 못 자니까 걱정이 된다"고 쉬지도 않고 일하는 랄랄을 걱정했다.

어머니가 랄랄을 걱정하는 이유가 있었다. 어머니는 "어느날 전화가 왔더라. 목소리가 어둡다. '엄마' 하는데 벌써 알겠더라. '무슨 일 있냐' 하니까 다짜고짜 '나 다 싫어' 이러는 거다. 서빈이도 싫고 다 싫다더라. 망치로 머리를 얻어 맞은 기분이었다"고 떠올렸다.


랄랄, 심각한 산후우울증 고백 "딸도 싫더라, 일 못 쉬어 하혈까지" (…
랄랄은 "호르몬의 변화 이런 걸 몰랐다. 태어나서 처음으로 뼈가 시리고 일을 한번도 안 쉬어서 하혈하니까 곧 죽는 건가? 이런 생각이 들더라"라며 "내 마음대로 할 수 있는 게 단 하나도 없고 자유가 없으니까 하루하루가 너무 괴로웠다"고 고백했다.

랄랄은 "근데 삶이 이렇게 됐고 책임감으로 살아가야 하는데 어떡하냐. 그래서 엄마 생각이 많이났다. 엄마한테 너무 고마운데 또 너무 괴롭더라"라고 털어놨다.


이에 랄랄의 어머니는 "'네가 원하면 엄마, 우리 딸이 최고지. 다 필요 없다. 엄마가 나중에 천국에 가더라도 우리 딸이 힘들면 천국을 다 때려부수더라도 엄마가 데리러 가겠다'고 했다. 그랬더니 '이런 엄마가 있어서 너무 행복하다'더라"라고 밝혔다.

랄랄은 "엄마가 나를 이만큼 사랑하는구나 (싶었다.) 내가 나이가 들어도 생각날 거 아니냐. 이 세상에 안 계신다 하더라도. 다 지켜보고 있겠지. 그러면 힘이 나지 않냐. 평생 기억날 거 같다"고 엄마의 사랑에 감동했다.

마지막으로 어머니는 "서빈이랑 같이 여행도 많이 다니고 좋은 일 많이 하면서 살자"고 딸 랄랄에 진심 어린 영상편지를 보냈다.

wjlee@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"최민수 제일 싫어" 빽가 발언에 최민수 등판..."만나기만 해봐" 경고

2.

'택시기사 된' 정가은, 연예인병에 일 끊겼다 "생활고에 발톱도 못 칠해"

3.

박나래, 반전 영어 실력 공개 "미국인 전남친 덕 다 알아들어" ('나래식')

4.

신지♥문원, 눈물의 대인기피증 고백 후 첫 공개 데이트 "설레는데 무서워"

5.

'홍현희♥' 제이쓴, 子 준범 어린이집 짱 노린 호랭이 한복 "이날만을 기다렸다"

연예 많이본뉴스
1.

"최민수 제일 싫어" 빽가 발언에 최민수 등판..."만나기만 해봐" 경고

2.

'택시기사 된' 정가은, 연예인병에 일 끊겼다 "생활고에 발톱도 못 칠해"

3.

박나래, 반전 영어 실력 공개 "미국인 전남친 덕 다 알아들어" ('나래식')

4.

신지♥문원, 눈물의 대인기피증 고백 후 첫 공개 데이트 "설레는데 무서워"

5.

'홍현희♥' 제이쓴, 子 준범 어린이집 짱 노린 호랭이 한복 "이날만을 기다렸다"

스포츠 많이본뉴스
1.

LG와 앤더슨 모두 웃어라! 박성한, 폰세 상대 리드오프 홈런 폭발

2.

홈 최종전&탈삼진왕 지켜주자…3위 확정? SSG에게는 이길 이유가 있다

3.

7년만의 전지훈련 떠난 우리카드, 박철우 코치의 격려 "日배구 스타일은 한국과 달라…자신감 얻는 계기 됐길"

4.

"오타니 3차전 등판 필요없다" 美 예언, 189.4㎞ 대포 쏘고 138.4m 문샷 날리는데 무슨 설명이

5.

[오피셜]"김동준 4경기→이창민 2경기 출전 정지" '최다 퇴장' 제주, 무더기 중징계…구단은 800만원 제재금, 프로연맹 상벌위 개최

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.