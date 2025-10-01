옥자연, 김대호와 열애설 심경 "무릎 꿇고 사과 받아, 더 어색해져" (…

1일 방송된 MBC 예능프로그램 '라디오스타'에서는 송은이, 봉태규, 옥자연, 박소라, 황정혜가 게스트로 출연했다.
'나 혼자 산다'와 '대자연'에 출연한 후 김대호와 러브라인까지 생긴 옥자연. 옥자연은 "거기서 김대호 님이랑 핑크빛 기류라는 기사가 나와서 당황했다"고 밝혔다. 이에 봉태규는 "'나혼산'보면 뭐가 있는 거 같더라. 진짜 없냐"고 물었고 옥자연은 "말도 잘 통하는데 둘 다 낯을 가린다. 그래도 방송이니까 적극적으로 해야겠다 싶어서 오빠라고 하고 그랬는데 (김대호도) 다정하게 하셔서 기사가 나왔다. 그래서 공개적으로 사과도 해주셨다"고 밝혔다.
이를 들은 봉태규는 "무슨 사과를 하냐. 헤어졌냐"고 가짜뉴스를 실시간으로 만들었고 옥자연은 "사전에 상의 없이"라고 답했다. 그러자 봉태규는 "그럼 마음이 있었네"라고 또 한 번 가짜뉴스를 퍼뜨렸고 당황한 옥자연은 "방송 욕심이 있었던 거 같다. 그래서 더 어색해졌다"고 수습했다.
이에 김구라는 열애설에 직접 맞서자며 옥자연에게 이상형을 물었다. 옥자연이 "예술에 조예가 깊고 다정하고 성실한 사람"이라고 이상형을 나열하자 김구라는 "김대호는 아니"라고 선을 그어 웃음을 안겼다.