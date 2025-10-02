모바일 RPG '가디언 테일즈', '협동 원정대 시즌 3'와 신규 영웅 …

|
카카오게임즈는 모바일 RPG '가디언 테일즈'에 '협동 원정대 시즌 3'와 신규 영웅을 업데이트 한다고 2일 밝혔다.
이와 함께 '협동 원정대 시즌 3'도 선보인다. '협동 원정대'는 최대 4명이 실시간으로 함께 즐길 수 있는 콘텐츠로, 이용자는 원정대원들과 새로운 스테이지와 스토리를 즐기며 아이템을 획득할 수 있다. 이번 시즌 3에서는 일일 무작위 보상이 주간 무작위 보상으로 통폐합되며, 핫타임 기능이 추가되어 토요일부터 월요일까지는 기존보다 빠르게 보상을 획득할 수 있도록 개편된다.
만화작가 겸 일러스트레이터 오카와 부쿠부와의 컬래버레이션도 진행한다. 작가 부쿠부가 그린 일러스트가 적용된 영웅 '기사'의 스페셜 코스튬을 판매하고, 코스튬과 연계된 작가의 스페셜 4컷 만화를 공식 카페를 통해 공개한다.
다양한 추석 이벤트도 진행한다. 매일 10회씩 최대 50회 영웅/장비 무료 소환 기회를 제공한다. 또 이벤트 기간 동안 게임에 접속 시 추석 콘셉트의 영웅 코스튬 2종을 포함한 인게임 아이템을 지급하고, 거대 뽑기 머신 이벤트 수행 시 '이면의 각성석', '에픽 초월용 망치' 등을 제공한다.