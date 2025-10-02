김장훈 "200억 기부? 좀 더 한 것 같은데...몇 천억 대 벌었다" ('션과 함께')

기사입력 2025-10-02 10:32


[스포츠조선 정안지 기자] 가수 김장훈이 200억대 기부와 관련해 해명했다.

지난 1일 유튜브 채널 '션과 함께'에는 "단어만 언급해도 기부가 되는 역대급 토크쇼와 역대급 게스트"라며 김장훈 편이 공개됐다.

이날 김장훈은 "요즘 역사상 가장 많은 전국민이 생계를 걱정하는 가수, 거지가 됐다. 몇 개 방송에서 사람을 거지로 만들어놨다"면서 "거지는 맞는데 진짜 부자 같은 마음이다"고 했다.

그때 션은 "형님이 연예인 기부 순위 1,2위를 다툰다. 실제로 200억 가까이 기부하셨다고 하더라. 벌기도 쉽지 않은 금액인데"라며 놀랐다. 이에 김장훈은 "우리 때는 몇 천억 대 벌었다. 200억 진짜 했을까 싶지 않냐"면서 "예전에 기부로 이슈가 되면서 기자들이 '진짜 얼마 했냐'고 하더라. 내 돈 낸 걸 장부를 쓰나. 어떤 곳은 약간 취조하듯이 '진짜 했냐'고 해서 '그걸 왜 우리가 대답을 해야 하냐'고 했었다"고 했다.

그러면서 김장훈은 "자립 청년들을 위해서 집을 리모델링 할 때 억대를 쓰고 이런 건 맞다. 예들 들어 우리가 소풍을 한번 가면 바베큐 구워주고 뭐해서 2천만 원 썼다고 그러니까 '그게 기부냐'고 하더라"면서 "그러면서 나온 게 200억 추정 기사가 나왔다"고 설명했다. 김장훈은 "자본주의 사회는 숫자가 크지 않냐"면서 "속으로 '좀 더 한 것 같은데' 했다"며 웃었다.


김장훈 "200억 기부? 좀 더 한 것 같은데...몇 천억 대 벌었다" …
특히 김장훈은 대출 받아 기부한 적도 있다고. 그는 "은혜라는 아이가 있다. 누가 중증 장애인들이 있는 집인데, 쌀 기부 활동을 하는데 나보고 그걸 좀 해달라고 부탁을 해서 할 수 없이 갔다"며 "그때 나 들으라는 듯이 '이 어린 것이 수술 못 받으면 죽는다는데. 1억 들어가는데'라더라"고 떠올렸다. 그는 "'안 된다. 지금 돈 없다'고 생각하면서도 '얼마면 고치냐'고 물었더니 5천만 원이라고 해서 내가 하겠다"고 했다.

김장훈은 "예전 같이 벌지 않는데 기부는 계속 조금씩이라도 번 돈은 다 한다"며 "예전에 어디 갔을 때 이모들이 '김장훈 씨 건강해야지'라면서 본인들이 먹는 거 갖다 주고 공연이 며칠 잡히면 풀빌라 같은 데 좋은데 가서 좀 쉰다. 그때 돈을 안 받는다. '좋은 일 하시니까 쉬시다 가셔라'고 하셨다"며 자신에게 호의를 베풀었던 이들에 대해 이야기 했다. 그러면서 "병원가도 안 받더라. 내가 뭐라고. 그러니까 못 갖겠더라. 돈을"이라고 덧붙여 눈길을 끌었다.

anjee85@sportschosun.com

