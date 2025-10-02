11월 출시 예정인 '아이온2', 유튜브 구독자 10만명 기념 방송과 함…

|
엔씨소프트는 신작 MMORPG '아이온2'의 유튜브 구독자 10만명 기념 방송을 진행하고, 게임 콘텐츠와 주요 이벤트를 공개했다.
'아이온2' 사전예약을 신청한 모든 이용자에게 펫(자이프/파피스) 상자, 10만 키나 상자를 선물한다. 유튜브 구독자 10만명 달성을 기념해 사전 예약자에게 '실버버튼: 펫 상자(펑기/크레스틀리치/코누티 일꾼)'도 추가로 제공할 예정이다. 사전예약은 공식 홈페이지와 양대 앱 마켓을 통해 참여할 수 있다.
또 신규 던전 '아르카니스'를 공개했다. 개발진은 원작의 인기 클래스인 '호법성'으로 던전을 플레이 하며 호응을 받았다. 던전 외에도 미니게임 '슈고 페스타'를 시연하며 이용자 성향을 고려한 각종 PvE 콘텐츠를 선보였다.
'궁금증 톡톡' 세션에서는 멤버십 상품 정보, 최소 사양 및 권장 사양, 8종 클래스의 스킬, 어비스 포인트와 PvP 콘텐츠 등 최근 동향에 대한 키워드를 확인하고 소통하는 시간을 가졌다. 이밖에 오는 16일 오후 2시부터는 '서버 및 캐릭터 이름 선점 이벤트'가 열린다. '아이온2'는 천족 서버와 마족 서버가 따로 나뉘어 있어, 서버 선택 시 플레이할 종족도 함께 정해야 한다. 캐릭터 이름은 최소 1자부터 최대 12자까지 입력할 수 있다. 서버 정원이 마감되면 선점 이벤트가 종료된다.
