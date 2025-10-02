[SC초점]추석 황금연휴, TV 뭐 볼까…조용필·임영웅·아육대까지 안방 접수

기사입력 2025-10-02 11:34


[스포츠조선 조민정 기자] 추석 황금연휴가 다가왔다. 3일 개천절부터 9일 한글날까지 이어지는 긴 연휴 동안 안방극장은 예능·다큐·콘서트 실황과 특선 영화까지 풍성한 편성으로 채워진다. 가족과 함께 즐길 수 있는 볼거리를 미리 정리해봤다.


KBS는 가왕 조용필의 귀환을 담은 대기획 '조용필, 이 순간을 영원히'를 내놓는다.

지난달 고척돔 콘서트를 중심으로 꾸려진 3부작으로 3일 '프리퀄', 6일 본 공연, 8일 다큐멘터리 '그날의 기록'이 차례로 전파를 탄다. 1997년 '빅쇼' 이후 28년 만에 KBS 단독 무대를 선보인 조용필의 무대는 세대를 아우르는 레전드의 저력을 다시 확인하는 무대가 될 전망이다.

SBS는 장르를 넘나드는 편성으로 시선을 끈다.


3일에는 이서진과 김광규가 스타들의 일상을 밀착 케어하는 리얼 로드쇼 '비서진'이 첫 방송되고 4일에는 임영웅의 고척돔 콘서트 실황 '임영웅 리사이틀'이 공개된다. 6일에는 K-AI 인재들의 활약상을 조명한 다큐멘터리 '메이드 인 K-AI', 8일과 9일에는 박찬욱 감독의 33년 영화 인생을 담은 'NEW OLD BOY'가 연이어 편성된다.


MBC는 추석 대표 예능 '아이돌스타 선수권대회'를 전면에 내세운다.

15주년을 맞아 역대 최대 규모인 61개 팀, 374명의 아이돌이 참여하며 6일부터 8일까지 사흘 연속 방송된다. 권총 사격이 신설되고 씨름과 승부차기가 부활해 다채로운 명장면이 예고됐다. '놀면 뭐하니?' 스핀오프 '행님 뭐하니?'도 7일과 9일 두 차례 방송돼 명절 웃음을 책임진다.

종편 역시 추석 대열에 합류했다. TV조선은 6일과 7일 한국 씨름과 일본 스모의 한일 대결을 다룬 '한일슈퍼매치 씨름vs스모'를 준비했고 MBN은 홍석천과 셰프 이원일이 돼지 코스 요리를 매개로 게스트들의 인생담을 풀어내는 '돈마카세'를 같은 날 오후 5시 40분 방송한다.


특선 영화도 빠질 수 없다. 3일 tvN '소방관'을 시작으로 4일에는 MBN '기적'과 SBS '정직한 후보2', 5일에는 tvN '베테랑2'와 EBS '국가대표'가 편성돼 웃음과 감동을 더한다.

올해 추석 연휴는 음악·스포츠·다큐·영화까지 전 세대를 아우르는 다채로운 장르로 꾸려졌다. 가족과 함께 즐기는 명절 특집이 긴 연휴의 저녁 시간을 채워줄 전망이다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

