'둘째 임신' 이시영, 복숭아 5개씩 먹더니 결국 '임신성 당뇨' 판정 "너무 황당해"

기사입력 2025-10-02 14:23


'둘째 임신' 이시영, 복숭아 5개씩 먹더니 결국 '임신성 당뇨' 판정 …

[스포츠조선 이게은기자] 둘째 임신 중인 배우 이시영이 임신성 당뇨 진단을 받았다.

1일 '뿌시영' 채널에는 '서해바다 노을 미쳤다.. 레이캠핑카 타고 강화도에서 루프탑 감성캠핑'이라는 영상이 게재됐다.

이시영은 강화도로 캠핑을 하러 가는 길, 자신의 D라인을 보며 "둘째를 임신 중인데 첫째 때보다 배가 더 안 나온다. 근데 양수도 많고 아이가 크다고 한다"라고 이야기했다. 그러다 갑자기 "근데 저 임당이다"라며 깜짝 고백을 했다.


'둘째 임신' 이시영, 복숭아 5개씩 먹더니 결국 '임신성 당뇨' 판정 …
이시영은 "너무 황당했고 깜짝 놀랐다. 임당 수치가 있더라. 나는 너무 건강하게 먹지 않나. 병원에서 2차 검사 가이드를 줘서 봤는데 해당되는 게 하나도 없었다. 근데 알고 보니 복숭아가 원인이었다"라고 밝혔다.

이어 "'배고플 때 밥을 안 먹고 복숭아 4, 5개씩 먹었다'라고 했더니, (병원에서) '복숭아가 진짜 달고 당도가 엄청 높은데 4, 5개를 먹었다고요?'라고 하더라. 복숭아만 끊으면 될 것 같다고 했다"라며 피식 웃었다.

한편 이시영은 2017년 결혼, 슬하에 아들 한 명을 낳았지만 올해 초 이혼했다. 이혼 후 냉동 보관 중이던 배아를 이식, 시험관 시술로 둘째를 임신 했으며 출산을 앞두고 있다.

joyjoy90@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김수현 측, 여친과 손편지 공개 초강수 "미성년 교제 없었다...증거조작"

2.

김장훈 "200억 기부? 좀 더 한 것 같은데...몇 천억 대 벌었다" ('션과 함께')

3.

지드래곤, '화끈' 상탈 후 탄탄 복근 자랑...'37세' 안 믿기는 동안 비주얼은 '덤'

4.

임영웅, 축구 감독 전격 데뷔…안정환·이동국에 선전포고 "긴장하세요"('뭉찬4')

5.

예지원, '사자보이즈'도 놀랄 공항룩…"이걸 소화하네"

연예 많이본뉴스
1.

김수현 측, 여친과 손편지 공개 초강수 "미성년 교제 없었다...증거조작"

2.

김장훈 "200억 기부? 좀 더 한 것 같은데...몇 천억 대 벌었다" ('션과 함께')

3.

지드래곤, '화끈' 상탈 후 탄탄 복근 자랑...'37세' 안 믿기는 동안 비주얼은 '덤'

4.

임영웅, 축구 감독 전격 데뷔…안정환·이동국에 선전포고 "긴장하세요"('뭉찬4')

5.

예지원, '사자보이즈'도 놀랄 공항룩…"이걸 소화하네"

스포츠 많이본뉴스
1.

선수도 돌아오고 팬들도 돌아오고... SSG가 쏜 홈런 두방에, 혼돈과 환희의 잠실[잠실 현장]

2.

"온 세상이 '탈맨유'" KDB 패스를 받으면 호일룬도 홀란이 된다…'아모림 보고 있나?'

3.

'기사회생' 양키스, 웰스 8회말 결승타 이번엔 찬스 살렸다...라이벌 보스턴 누르고 WCS 1승1패

4.

와, 19세 신인의 수비 맞나...흔들림 없는 편안함, KIA 10년 미래 책임질 유격수 찾았나 [광주 현장]

5.

'흥민이 형, 나보고 또 나가래' 英 매체 '고향 복귀' 언급…'470억에 처분합니다' 팰리스도 좋은 선택지

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.