40대 아나운서 엄마, '딸 살아있다'더니…유기치사 혐의 구속[SC이슈]

|
[스포츠조선 정빛 기자] 경남 남해에서 10대 딸을 숨지게 한 뒤 병원으로 데려온 40대 어머니 A씨가 유기치사 혐의로 구속됐다.
해당 내용은 지난 1일 방송된 JTBC '사건반장'을 통해서도 다뤄졌다. '사건반장'에 따르면, 당시 A씨는 "딸이 죽지 않았다"며 의료진에 항의했고, 경찰은 다음날 새벽 A씨를 긴급체포하고 구속했다. 경찰은 A씨가 다친 딸을 제때 치료받도록 하지 않아 숨지게 했다고 보고 유기치사 혐의를 적용했으며, 수사 과정에서 혐의가 변경될 가능성도 배제하지 않고 있다.
A씨는 조사 과정에서 "딸이 이 정도로 아픈 줄 몰랐다. 일을 하다 차에 가보니 의식을 잃어 병원에 데려간 것뿐"이라며 혐의를 부인했다.
사건 직전에는 남해소방서가 주최한 소방 훈련 행사를 돕기 위해 딸과 함께 남해를 찾았다. 그러나 행사장 CCTV와 관계자 증언에는 A씨 혼자 활동하는 모습만 담겼을 뿐, 딸의 모습은 보이지 않았다. 경찰은 A씨가 행사에 참여하는 동안 딸을 차량에 방치했을 가능성에 무게를 두고 있다.
그런가 하면, '사건반장'은 심리 전문가의 분석을 인용해 A씨의 병원 내 행동에 대해 "첫째, 심리적 부정으로 현실을 받아들이지 못했을 가능성, 둘째, 혐의를 은폐하기 위해 과잉 행동을 했을 가능성" 두 가지로 설명하기도 했다.
경찰은 국립과학수사연구원에 부검을 의뢰하고, 정확한 사망 원인과 사건 경위를 수사 중이다.
