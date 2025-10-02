도경완 "다음 생엔 장윤정♥과 결혼 NO, 아담한 강아지상 원해" ('두집살림')

기사입력 2025-10-02 16:36


도경완 "다음 생엔 장윤정♥과 결혼 NO, 아담한 강아지상 원해" ('두…

[스포츠조선 이게은기자] 방송인 도경완이 다시 태어난다면 장윤정과 결혼하지 않겠다고 못 박았다.

2일 JTBC '대놓고 두집살림' 측은 1차 티저 영상을 게재했다.

도경완은 "나는 어떤 배우자인가요?"라는 질문을 받고 "나는 손이 많이 가는 사람"이라고 답했고, 장윤정은 "나는 캡사이신 같은 배우자"라고 밝혔다.


도경완 "다음 생엔 장윤정♥과 결혼 NO, 아담한 강아지상 원해" ('두…
"다시 태어나도 지금의 배우자와 결혼할 건가?"라는 질문도 이어졌다. 이에 도경완은 "아니다. 외투 안에 쏙 들어오는 강아지상을 원했다"라며 이상형을 밝힌 후 "내가 도움을 줄 수 있는 사람과 살아보는 것도 괜찮지 않을까 싶었다"라고 솔직하게 털어놨다. 장윤정은 "저는 연상과 살아보고 싶다"라며 웃음을 터트렸다.

한편 '대놓고 두 집 살림'은 연예계를 대표하는 부부들이 한적한 시골 마을에 '두 집 살림'을 차려 '대놓고' 같이 살아보는 프로그램으로, 첫 회에는 장윤정, 도경완 부부와 홍현희, 제이쓴 부부가 출연한다. 오는 21일 오후 8시 50분 첫 방송.

joyjoy90@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

임영웅, 축구 감독 전격 데뷔…안정환·이동국에 선전포고 "긴장하세요"('뭉찬4')

2.

'둘째 임신' 이시영, 복숭아 5개씩 먹더니 결국 '임신성 당뇨' 판정 "너무 황당해"

3.

BTS 지민, '전 연인 루머' 후 첫 소통..."좋은 어른 되기 어렵다"

4.

'승객에 플래시 난사'…변우석 공항 경호원, 결국 벌금형

5.

'결혼설' 김숙, 구본승 향한 특급 내조 "유튜브 위해 고가 카메라 선물" ('옥문아')

연예 많이본뉴스
1.

임영웅, 축구 감독 전격 데뷔…안정환·이동국에 선전포고 "긴장하세요"('뭉찬4')

2.

'둘째 임신' 이시영, 복숭아 5개씩 먹더니 결국 '임신성 당뇨' 판정 "너무 황당해"

3.

BTS 지민, '전 연인 루머' 후 첫 소통..."좋은 어른 되기 어렵다"

4.

'승객에 플래시 난사'…변우석 공항 경호원, 결국 벌금형

5.

'결혼설' 김숙, 구본승 향한 특급 내조 "유튜브 위해 고가 카메라 선물" ('옥문아')

스포츠 많이본뉴스
1.

한화 울린 통한의 홈런...눈 감고 휘두를 게 뻔했는데, 김서현은 왜 한가운데 직구를 던졌을까

2.

'흥민이 형, 나보고 또 나가래' 英 매체 '고향 복귀' 언급…'470억에 처분합니다' 팰리스도 좋은 선택지

3.

우승 후보! '야마모토 6⅔이닝 9K+오타니 쐐기 적시타' 2연승 디비전S 진출...LAD 8-4 CIN[WCS2]

4.

'와 日 1조2267억 트리오' 다저스 살렸다…대주자로도 못 뛴 김혜성, 韓 팬들은 그저 부러울 뿐

5.

이거 반칙 아니야? 가을야구 사상 제일 빠른공! 168.17㎞ KKKKK → 이걸 어떻게 치나

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.