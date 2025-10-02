'2025 오버워치 챔피언스 시리즈 코리아 스테이지3', 11~12일 부…

|
부산광역시와 부산정보산업진흥원은 국내 최상위 '오버워치 2' e스포츠 대회인 '2025 오버워치 챔피언스 시리즈(OWCS) 코리아 스테이지3' 플레이오프 2차전 및 최종 결승전이 오는 11~12일 부산이스포츠경기장(이하 브레나)에서 개최한다고 밝혔다.
11일부터 브레나에서 개최되는 이번 경기는 OWCS 아시아 진출팀이 결정되는 중요한 무대다. 플레이오프 상위 3개 팀은 이달 말 경기도 고양시 킨텍스에서 열리는 'OWCS 아시아 스테이지3 메인 토너먼트' 진출권을 획득한다.
플레이오프 2차전 대진표는 아직 확정되지 않았다. 8월 말부터 진행된 정규시즌 결과, 전통의 강호 크레이지 라쿤(Crazy Raccoon)과 지난 스테이지2 준우승 팀 T1이 플레이오프 2차전에 선착했으나, 이들의 상대는 4일 열리는 플레이오프 1차전 경기 결과에 따라 결정된다. 스테이지1~2를 모두 석권한 크레이지 라쿤이 3연속 우승을 달성할 수 있을지가 가장 큰 관전 포인트다.
티켓 예매는 2일부터 티켓링크를 통해 순차적으로 시작된다. 2차전은 오후 5시, 결승전은 오후 6시부터 예매 가능하며, 예매자에게는 기념품이 제공된다.
부산정보산업진흥원 김태열 원장은 "지난해 OWCS 아시아 스테이지2 결승전에 이어 올해 코리아 플레이오프를 부산에서 개최하게 되어 뜻깊다"며 "'오버워치'에 '부산' 맵이 등장하는 등 부산과의 깊은 인연을 바탕으로 앞으로도 팬들이 '오버워치'를 즐길 수 있도록 지속적으로 협력해 나갈 계획"이라고 밝혔다.
