한가인 고3담임 "사람들이 '성형했냐'고 물어…내가 아는 얼굴 그대로"→…

[스포츠조선 고재완 기자] 배우 한가인이 학창시절 졸업사진의 비하인드 스토리를 공개했다.
2일 공개된 유튜브 채널 '자유부인 한가인'의 '은퇴한 고3 담임선생님 집에 통 큰 선물 준 한가인 (대박 감동, 쌤 반응)'이라는 제목의 영상을 공개했다.
그는 "제가 안경을 계속 썼는데, 졸업 앨범은 나중에 어떻게 쓰일지 몰라서 안경을 벗었다. 연예인이 될 거란 생각은 안 했지만, 혹시라도 나중에 쓰일 일이 있지 않을까 싶었다"며 "안경을 썼으면 소속사 연락도 안 왔을 거다. 눈이 작아 보이는 뿔테 안경을 썼다. 그래서 '도전 골든벨'부터는 렌즈를 꼈다"고 덧붙였다.
이날 함께한 은사 오세훈 선생님은 "한가인은 수업 시간에 절대 졸지 않는 학생이었다. 성적도 좋았다"며 모범생이었던 학창시절을 증언했다. 특히 "국어는 수능 1등급이었다. 다만 영어가 문제였다"며 한가인의 약점까지 덧붙여 웃음을 자아냈다.
선생님은 또 "화면에 처음 나온 게 KBS 뉴스였고, 그 다음이 '도전 골든벨'이었다. 당시 안경을 쓰고 다녀서 예쁜 게 티가 안 났다. 그런데 방송에서는 안경을 벗고 나와 예쁨이 드러났다"며 "내가 한가인 담임이었다고 하면 사람들이 제일 먼저 '성형했냐'고 묻는다. 하지만 내가 아는 얼굴은 그대로다. 학교 앞에 남학생들이 찾아오기도 했다"고 회상했다.
한가인 역시 "단언컨대 성형은 안 했다. 그대로다"라며 선생님의 말을 받아 웃음을 자아냈다.
오랜만에 은사를 찾은 한가인은 빈손으로 가지 않았다. 그는 "선생님께 뭘 드릴까 고민하다가, 제가 모델을 했던 세탁기를 선물하면 의미 있을 것 같았다. 사이즈가 커서 미리 보내드렸다"고 말했고 선생님은 "은퇴 후에도 다른 학교에서 시간강사로 수업을 하고 있다. 아이들을 만나니 젊어지는 기분이다"라며 여전히 교육에 대한 애정을 드러냈다.
이날 선생님은 "한가인의 별명이 피노키오였다. 코가 높아서 그렇다"고 전했고 한가인은 "처음 듣는다. 1학년 때는 데미 무어 닮았다고 '김무어'라고 불렸다"고 답했다. 또 직접 건강기록부를 꺼내 보인 한가인은 "체육 소녀였다. 제자리 멀리 뛰기가 학교 1등이었다. 100m 달리기는 16초였다. 날아다녔다"고 당당히 밝혔다.
