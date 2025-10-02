“정자 활동성 궁금하다” ‘나솔사계’ 옥순 돌직구에 미스터 나 ‘당황→합…

|
[스포츠조선 조민정 기자] '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'에서 또 한 번 파격 장면이 터졌다. 24기 옥순이 데이트 중 미스터 나에게 돌연 "비뇨기과 검사 해본 적 있냐"라는 깜짝 질문을 던지며 분위기를 흔든 것.
2일 방송된 SBS Plus·ENA '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'에서는 24기 옥순과 미스터 나가 설렘과 긴장 사이를 오가는 데이트에 나섰다. 혼자 밥 먹는 것이 제일 두려웠다는 미스터 나는 "오늘 여자들이 선택하는 거라 긴장됐다"고 털어놓았고 옥순은 "다른 사람 선택할까 생각도 했다"며 장난을 쳤다. 이에 미스터 나는 "왜 방송 욕심을 부리냐"며 서운함을 드러냈고 옥순은 "그냥 놀리는 걸 좋아한다"고 받아쳤다.
하지만 진짜 클라이맥스는 그 뒤였다. 옥순이 돌연 "나이도 있는데 비뇨기과 검사 해본 적 있냐. 네 정자 활동성이 궁금하다면 검사할 생각 있냐"고 직격탄 질문을 던진 것. 당황할 법도 한 상황에서 미스터 나는 "나한테는 별일 아니다"라며 담담히 응수했고, 이를 들은 옥순은 "합격"이라며 만족해 웃음을 자아냈다.
