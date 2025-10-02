김지민 "♥김준호, 결혼하고 변했다…'야, 네가 해'라고, 말투가 불량해" 불만 토로(준호지민)

기사입력 2025-10-03 08:11


김지민 "♥김준호, 결혼하고 변했다…'야, 네가 해'라고, 말투가 불량해…

[스포츠조선 고재완 기자] 코미디언 부부 김준호 김지민이 신혼집에서 벌어진 '말투 전쟁'을 공개하며 웃음을 자아냈다.

2일 유튜브 채널 '준호 지민'에는 '결혼 급한 뚱띠 염장 지르기[슌한 끼 줄게~스트 with.유민상]'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 영상에는 오랜 동료 개그맨 유민상이 두 사람의 신혼집을 찾아 즐겁게 식사를 나누는 모습이 담겼다.

우선 김지민은 고기를 굽던 중 남편 김준호의 태도에 불만을 드러냈다. 그는 "오늘 말투가 상당히 불량하다"며 "결혼 전에는 안 그랬는데 결혼 후에는 자꾸 '야, 네가 해'라고 한다. 말투가 계속 이렇다"고 토로했다.

이에 김준호는 "오빠는 후배들이 있으면 가오(체면)가 생긴다"며 억울해했지만, 유민상은 "형이 그렇게 하면 오히려 더 안 이뻐 보인다. 요즘엔 스윗한 사람이 인기 많다"고 지적하며 김지민 편을 들었다.

가만히 당할 김준호도 아니었다. 그는 "지민이가 밥을 해줘서 내가 수저를 놓자마자 설거지를 했다. 근데 그 뒤에 와서 '의자를 넣고 가야지'라고 했다"며 억울함을 호소했다. 이에 김지민은 "내가 언제 그런 말투로 얘기했어"라며 발끈했고, 김준호는 "지민이가 평소 설거지를 많이 안 했는데 잔소리를 하니까 '이게 뭐지' 싶더라"고 털어놔 폭소를 자아냈다.


이날 신혼집을 찾은 유민상은 부부의 티격태격에 연신 웃음을 터뜨리면서도 "부부 싸움은 칼로 물 베기지만, 말투는 오래 가는 거다"라며 "형, 요즘은 무뚝뚝한 것보다 스윗한 게 인기다"라고 조언을 아끼지 않았다.

김지민은 "남편이랑 이렇게 티격태격하는 게 사실 재밌다"며 상황을 정리했지만, 여전히 서운한 기색을 숨기지 못해 보는 이들을 웃음 짓게 했다.

한편 김준호와 김지민은 2020년 공개 열애를 시작해 지난 7월 결혼식을 올렸다. 개그계 대표 커플로 많은 동료와 팬들의 축하를 받으며 부부의 새 출발을 알렸다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

