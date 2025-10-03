'이천수♥' 심하은, '美 영재 합격' 딸 자랑했다가…"전 과목 외국인 과외" 루머에 분통

[스포츠조선 이우주 기자] 축구 국가대표 출신 이천수 심하은 부부가 가족을 둘러싼 온갖 루머에 분통을 터뜨렸다.

2일 유튜브 채널 '리춘수'에서는 '더 이상 못 참겠습니다'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이천수 심하은 부부는 최근 유튜브에서 퍼진 이혼 가짜뉴스에 답답함을 호소했다. 심하은은 "너무 화가 나는 게 협의이혼이 아니라 이천수 측의 일방적인 이혼 발표처럼 나와서 기분이 나빠서 (이천수한테) 전화했더니 전화를 안 받았다. 뭔가 일을 내긴 냈구나 싶더라"라고 토로했다.

이천수 역시 "우리가 싸우는 것도 많이 나오고 실제로 부부들이 안 싸우진 않지만 방송에 나오니까 너무 가짜뉴스가 심하다"고 털어놨다.

유튜브 가짜뉴스 뿐만이 아니었다. 심하은은 "가짜뉴스도 심하고 동네 소문도 심하다"며 "주은이한테 '학비만큼 사교육비를 들인다', '저 집에 가면 모든 과목당 외국인 선생님이 있다', '우리가 무슨 빌딩이 있는데 없는 척하고 산다'더라"라며 "(건물) 없다. 운전기사도 있다더라"라고 황당해했다.


심하은은 "저희 딸이 치과 갔다가 밑에 카페에 갔다. 앞에 만삭 부부가 있었다. 키오스크에서 기다리고 있었는데 분명히 여자가 내 옆을 지나가면서 '이천수 와이프 어떡하냐'라고 했다. 그 얘기 끝나자마자 네이버에 (이천수를) 검색을 해봤다. 아침에 일어나면 뉴스를 본다"고 토로했다.

이에 이천수는 "실제로 그렇다. 잘 살고 있으니까 좀 안 건드렸으면 좋겠다"며 "정확한 얘기지만 난 (악플 자료) 다 가지고 있다"고 경고했다. 심하은 역시 "휴대폰에 따로 있다. 모아놓은 앨범이 있다. 이름도 '형사고소'"라고 덧붙였다.

한편, 이천수 심하은 부부의 첫째 딸 주은 양은 지난 5월 미국 존스홉킨스대학의 영재 양성 프로그램인 CTY에 합격해 화제가 됐다. 해당 프로그램은 미국에서 유명한 영재 교육 중 하나로 상위 10%에게만 시험 기회가 주어지는 것으로 알려졌다.

지난 7월에는 미국 AP 심리학 시험에서 만점을 받았으며, 최근에는 재학 중인 ICS 국제학교에서 뛰어난 성적을 거둬 최우수 학생으로 선정됐다.

