이경규 "랍스터 한마리 120만원? 눈탱이 제대로 맞았다"...싱가폴 물가에 멘붕

기사입력 2025-10-03 07:00


이경규 "랍스터 한마리 120만원? 눈탱이 제대로 맞았다"...싱가폴 물…

[스포츠조선 김수현기자] 방송인 이경규가 싱가폴의 살인적인 물가를 실제로 체험했다.

2일 유튜브 채널 '갓경규'에서는 '외국 거대 기업에서 초대받은 이경규가 도착하자마자 싱가폴에서 눈탱이 맞은 사연' 영상이 업로드 됐다.

이경규는 "아마 제가 틱톡, 유튜브 이런 게 유행할 때 눈을 돌렸으면 엄청났을 거다"라며 빠르게 바뀐 세상에 감회를 전했다.

이경규는 "우리가 아주 중요한 계약을 하는 날이다. 그 계약을 앞두고 저녁을 잘 먹어줘야 한다"며 비장한 모습으로 해산물이 유명한 싱가폴의 레스토랑으로 들어섰다.

이경규는 빅사이즈 랍스터 가격을 물었고, 4.2kg 기준 약 120만 원이라는 말에 입술까지 파르르 떨렸다. 2kg는 역시 58만 원, 알래스카 크랩은 90만 원에 육박했다.


이경규 "랍스터 한마리 120만원? 눈탱이 제대로 맞았다"...싱가폴 물…
이경규는 깊은 한숨을 내쉬더니 "저희가 가격을 한 번 알아봤다. 비교적 저렴한 단품도 있으니까 골고루 시키자"며 "일단 가격을 알고 나니까 입맛이 확 나간다. 별로 먹고 싶지 않다"라고 한탄했다.

왕복 비행기값보다 비싼 랍스터에 이경규는 "더럽게 비싸다"며 혀를 내둘렀다.

음식이 마음에 들지 않은 이경규는 "먹방인데 음식을 너무 폄하하는 거 아닌가? 할 수 있는데 나는 있는 그대로를 말씀 드리는 거다. 소스도 내 입에 안맞는다. 난 외국에 나가서 맛있다 하는 거 못한다"라고 솔직하게 말했다.


그러면서도 "외국에 나가면 그 나라를 대표하는 음식을 먹어줘야 한다"며 열린 모습을 보여주기도 했다.


이경규 "랍스터 한마리 120만원? 눈탱이 제대로 맞았다"...싱가폴 물…
이경규는 "오늘 제가 산다. 스태프들을 위해서 제가 쏜다. 제작비와 관계 없이 제 돈으로 한다. 안 그러면 해외 촬영 못나간다"라며 농담을 하며 미담을 완성했다. 금융치료 절망편인 고가의 회식.

이경규는 50만 원짜리 킹크랩에 "때깔이 다르다"며 "오늘 싱가폴 콘셉트는 나의 행복이다"라면서도 영수증을 보여달라는 말에 겨우 현실과 마주하게 됐다.

이경규는 "저의 잘못된 판단으로 먹은 거다"라며 영수증을 보고 깜짝 놀랐다. 총액은 무려 110만 원에 달했다. 이경규는 "아침에 계란 두 개 먹었다. 저녁에 눈탱이 맞았어"라며 머리를 탁 치며 속상해했다.

이경규는 "싱가폴에 여행을 오실 때는 '비싸다'를 생각하고 오셔라. 랍스타, 킹크랩 웬만하면 먹지 마라. 관광지 근처 식당 오면 무조건 눈탱이 맞는다"라며 진심으로 조언했다.

shyun@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"야 네가 해" 김지민, 결혼 3개월만..싸늘해진 김준호♥ 말투에 폭발

2.

신현준♥김경미, 2년째 별거 중 "자녀 교육 위해, 아직도 힘들어" ('각집부부')

3.

'새신랑' 김종국 "♥아내와 신혼여행, 가족 인사도 마쳤다"..달달한 첫 근황

4.

김대호 "♥여친에 천만 원 현금도 OK"...'공개연애+현금 플렉스' 통 큰 선언 (흙심인대호)

5.

15개월 아들 잃고...박보미, 2년만에 '천사 같은 딸' 출산했다 "감사 또 감사"

연예 많이본뉴스
1.

"야 네가 해" 김지민, 결혼 3개월만..싸늘해진 김준호♥ 말투에 폭발

2.

신현준♥김경미, 2년째 별거 중 "자녀 교육 위해, 아직도 힘들어" ('각집부부')

3.

'새신랑' 김종국 "♥아내와 신혼여행, 가족 인사도 마쳤다"..달달한 첫 근황

4.

김대호 "♥여친에 천만 원 현금도 OK"...'공개연애+현금 플렉스' 통 큰 선언 (흙심인대호)

5.

15개월 아들 잃고...박보미, 2년만에 '천사 같은 딸' 출산했다 "감사 또 감사"

스포츠 많이본뉴스
1.

'와, 아빠랑 똑같네' 전설 이병규 아들 이승민, 프로 데뷔 타석 초구 안타 '작렬' [광주 현장]

2.

한화 우승길 막은, 기적의 역전승...이숭용 감독의 기분은 어땠을까 "노코멘트 하겠습니다" [광주 현장]

3.

"손흥민 1900억에 못 데려와서 망했다" 벤제마-캉테도 소용없나, 아시아 최하위 추락 위기...마지막 해결책? "유럽 출신 명장 선임 시도"

4.

'방출된' 김하성 데려다 썼더니.. 호랑이 새끼를 키웠구나 → "그는 리그 전체의 관심 대

5.

NC, 이게 무슨 횡재냐...최종전 상대 SSG, 최정-에레디아-한유섬-박성한-최지훈 다 빠진다 [광주 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.