故 남문철, 대장암 투병 끝 향년 50세로 사망..오늘(4일) 4주기

[스포츠조선 박아람 기자] 배우 고(故) 남문철이 세상을 떠난 지 4년이 지났다. 오늘(10월 4일)은 고인의 4주기다.
고인은 2021년 10월 4일 오전 6시 20분, 지병인 대장암 투병 끝에 세상을 떠났다. 향년 50세.
1971년 3월 20일생인 남문철은 연극 무대를 중심으로 연기 활동을 시작했으며, 2002년 영화 '라이터를 켜라'를 통해 스크린에 데뷔했다. 이후 '하류인생', '공공의 적2', '장수상회', '검은 사제들', '밀정', '더 킹', '독전', '공작', '백두산' 등 수많은 영화와, 드라마 '육룡이 나르샤', '슈츠', '녹두꽃', '트레인', '십시일반' 등 다양한 작품에서 깊이 있는 연기를 펼치며 '신스틸러'로 자리매김했다.
고인의 마지막 작품은 2022년 5월 개봉한 영화 범죄도시2였다. 그는 극 중 악역 강해상(손석구)의 인질로 잡힌 인물 '최춘백' 역을 맡아 짧지만 강렬한 인상을 남겼다. 영화가 1000만 관객을 돌파한 후, 배우 마동석은 "최춘백 역을 맡아 열연한 고 남문철 배우님의 연기 투혼에 경의를 표하며 이 영광을 돌린다"고 고인을 추모했다. 제작진 역시 영화 말미 크레딧에 "모든 배우와 스태프는 배우 고 남문철 님을 잊지 않겠습니다"라는 문구를 남겨 깊은 애도를 표했다.
고인은 부산 기장군 부산추모공원에 영면했다.
