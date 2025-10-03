故 남문철, 대장암 투병 끝 향년 50세로 사망..오늘(4일) 4주기

최종수정 2025-10-04 06:02

故 남문철, 대장암 투병 끝 향년 50세로 사망..오늘(4일) 4주기
연합뉴스

[스포츠조선 박아람 기자] 배우 고(故) 남문철이 세상을 떠난 지 4년이 지났다. 오늘(10월 4일)은 고인의 4주기다.

고인은 2021년 10월 4일 오전 6시 20분, 지병인 대장암 투병 끝에 세상을 떠났다. 향년 50세.

소속사 매니지먼트 비케이는 당시 "남문철 씨는 대장암 판정을 받고 오랜 시간 투병했으나 끝내 회복하지 못했다"며 "고인의 연기에 대한 열정을 기억하겠다. 삼가 고인의 명복을 빌어주시길 바란다"고 전한 바 있다.

1971년 3월 20일생인 남문철은 연극 무대를 중심으로 연기 활동을 시작했으며, 2002년 영화 '라이터를 켜라'를 통해 스크린에 데뷔했다. 이후 '하류인생', '공공의 적2', '장수상회', '검은 사제들', '밀정', '더 킹', '독전', '공작', '백두산' 등 수많은 영화와, 드라마 '육룡이 나르샤', '슈츠', '녹두꽃', '트레인', '십시일반' 등 다양한 작품에서 깊이 있는 연기를 펼치며 '신스틸러'로 자리매김했다.

고인의 마지막 작품은 2022년 5월 개봉한 영화 범죄도시2였다. 그는 극 중 악역 강해상(손석구)의 인질로 잡힌 인물 '최춘백' 역을 맡아 짧지만 강렬한 인상을 남겼다. 영화가 1000만 관객을 돌파한 후, 배우 마동석은 "최춘백 역을 맡아 열연한 고 남문철 배우님의 연기 투혼에 경의를 표하며 이 영광을 돌린다"고 고인을 추모했다. 제작진 역시 영화 말미 크레딧에 "모든 배우와 스태프는 배우 고 남문철 님을 잊지 않겠습니다"라는 문구를 남겨 깊은 애도를 표했다.

고인은 부산 기장군 부산추모공원에 영면했다.

tokkig@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

17.1% 찍은 '폭군의 셰프' 아직 못 보낸다..임윤아·이채민, 스페셜 공개

2.

현아, 임신설에 날린 '셀프 디스'…"정신 차리고 다이어트하자"

3.

"안 먹어" vs "왜 버려" 전현무·기안84, 삼겹살 두고 폭발한 설전

4.

혜리, 수지와 첫 술자리 폭로…"같은 침대서 기절"

5.

'윤남기♥' 이다은, 위고비 없이 27kg 감량 성공…"인간 승리"

연예 많이본뉴스
1.

17.1% 찍은 '폭군의 셰프' 아직 못 보낸다..임윤아·이채민, 스페셜 공개

2.

현아, 임신설에 날린 '셀프 디스'…"정신 차리고 다이어트하자"

3.

"안 먹어" vs "왜 버려" 전현무·기안84, 삼겹살 두고 폭발한 설전

4.

혜리, 수지와 첫 술자리 폭로…"같은 침대서 기절"

5.

'윤남기♥' 이다은, 위고비 없이 27kg 감량 성공…"인간 승리"

스포츠 많이본뉴스
1.

5월 15일 입대한 최지만, 3개월 만에 전역했다! → 무릎 부상 악화로 5급 전환

2.

'NC 선수들은 오늘 수원 경기만 본다' 진짜 역대급, 오늘이냐 내일이냐[창원 현장]

3.

안 진게 어디야! KT, 9회말 대추격전 → 한화에 또 아픔 안겨 6-6 무승부. NC 지면 5등 가능

4.

'변경준 결승골→허용준 쐐기골' 이랜드, '13경기 무패' 성남 상대 2-0 승리...5위 도약[K리그2 리뷰]

5.

지면 끝인데 1회 6실점 대참사! 선발투수 10분 만에 퇴근.. 한화, 1회초에 KT 6점 두들겼다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.