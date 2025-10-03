제이쓴, '♥홍현희 몰래' 아들과 즉흥 해외여행.."어린이집 대신 추억 택했다"

기사입력 2025-10-03 16:54


[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 제이쓴이 아들 준범이와 함께 깜짝 해외여행을 떠난 근황을 전했다.

3일 부부의 유튜브 채널 홍현희 제이쓴의 홍쓴TV에는 "얼집 째고 아빠랑 즉흥 해외여행 갔다옴"이라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상 속 제이쓴은 공항에서 "어제 준범이가 손 상태가 안 좋아 병원에 갔는데, 오늘 어린이집에 가기 싫다고 해서 짐을 급히 챙겨 공항에 나왔다"며 상황을 설명했다.

그는 "초등학교나 유치원이었으면 당연히 가야겠지만, 어린이집은 좋은 추억 하나 더 남겨주는 게 낫다고 생각했다"며 아이와의 시간을 택한 이유를 전했다.

이어 "비행기표는 앱에서 당일 발권이 가능한 항공사로 바로 구매해야 한다"며 자신만의 여행 팁도 공개했다.

제이쓴은 자주 묵던 호텔을 예약하고, 필요한 아기 용품은 현지에서 해결할 수 있다며 여유로운 모습을 보였다.

또 "준범이가 자는 얼굴만 봐도 기분이 좋다. 즉흥적으로 떠났지만 더 좋은 추억이 될 것 같다"고 미소를 지었다.

하지만 일본에 도착한 제이쓴과 준범이 앞에 홍현희가 따라오는 모습이 그려졌고, 제이쓴은 "부자 여행의 로망을 다 산산이 부셔 놓았다"라고 말해 웃음을 자아냈다.


누리꾼들은 "이게 진짜 아빠 감성이다", "어린이집보다 아빠랑 여행이 평생 추억일 듯", "즉흥인데 너무 멋지다" 등의 반응을 보였다.

