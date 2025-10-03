이효리, 추석에 시댁 안 가더니…곱게 화장한 '요가원 원장님'

기사입력 2025-10-03 20:06


이효리, 추석에 시댁 안 가더니…곱게 화장한 '요가원 원장님'

[스포츠조선 이유나 기자] 가수 이효리가 추석 일상을 공유했다.

3일 이효리는 자신의 계정에 "just makeup"이라고 적고 사진을 게재했다.

사진 속에는 피부결부터 완벽한 정리로 메이크업을 끝낸 이효리의 모습이 담겨 있다.

니트 후드티를 머리에 둘러 써도 힙하다.

이효리는 추석 연휴 첫날인 오늘, 쉬지 않고 요가원에 출근해 수업을 진행했다.

'아난다 요가' 측은 공식 계정에 수업 중인 이효리 사진 한 장을 공개했다.

사진에는 이효리가 요가원 통창을 통해 밖을 쳐다보며 미소를 짓고 있는 모습이 담겨있다. 먼 거리임에도 이효리의 눈부신 미모가 시선을 사로잡는다. 회원들의 수업 후기도 공개됐다.

한 수강생은 "효리 언니가 아니라 그냥 아난다 선생님 그 자체. 요가 끝나고 스몰톡은 무슨, 입꾹닫 돼서 언니만 무진장 훔쳐 봄ㅠㅠ 그래도 마지막에 밍기적 대면서 늦게 나갔더니 음료수 받았다"고 전했다.


또 다른 수강생은 "생각보다 더 부드럽고 따스한 목소리의 큐잉"이라며 "언니 실물은 엄청 포스있을 줄 알았는데 청순 여리여리해서 놀랐다"고 이효리의 실물을 본 후기를 남겨 눈길을 끌었다.

앞서 이효리는 지난 9월 서울 서대문구 연희동에 '아난다 요가'를 열었다. 이효리가 직접 진행하는 요가 클래스는 사전 예약제로 운영된다. 9월에는 원데이 클래스를 진행했는데, 수강권은 예약 오픈과 동시에 매진되는 등 뜨거운 관심을 받았다. 10월부터는 정기 수강권 제도도 도입했다. 이효리는 새벽 6시 30분 부터 7시 30분까지 1시간과, 8시 30분 부터 9시 30분까지 하루에 총 2시간 수업을 진행한다.

이상순은 올해 추석 연휴에 어디도 가지 않겠다며 라디오 부스를 지키겠다고 전한 바 있어 이효리와 여유로운 추석 연휴를 즐길 예정임을 밝혔다.

한편 이효리는 가수 이상순과 2013년 결혼 후 제주도에서 생활하다가 지난해 서울 종로구 평창동으로 이사했다.

lyn@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

200억 넘게 기부 김장훈, 전 재산 3천만..“그래도 계속 베풀겠다”

2.

'갑상선암 투병' 진태현, 또 건강 악화.."올해 총체적 난국"

3.

'폭군의 셰프' 공길 이주안, 軍면제 이유 "母 위해 간이식, 70% 절제"

4.

'음주뺑소니' 김호중, 옥중 자필 편지 공개…"같은 실수 반복하지 않겠다"

5.

'50대 제니' 고소영, 찐 제니에 받은 '추석 선물' 인증…"고마워요♥"

연예 많이본뉴스
1.

200억 넘게 기부 김장훈, 전 재산 3천만..“그래도 계속 베풀겠다”

2.

'갑상선암 투병' 진태현, 또 건강 악화.."올해 총체적 난국"

3.

'폭군의 셰프' 공길 이주안, 軍면제 이유 "母 위해 간이식, 70% 절제"

4.

'음주뺑소니' 김호중, 옥중 자필 편지 공개…"같은 실수 반복하지 않겠다"

5.

'50대 제니' 고소영, 찐 제니에 받은 '추석 선물' 인증…"고마워요♥"

스포츠 많이본뉴스
1.

5월 15일 입대한 최지만, 3개월 만에 전역했다! → 무릎 부상 악화로 5급 전환

2.

'NC 선수들은 오늘 수원 경기만 본다' 진짜 역대급, 오늘이냐 내일이냐[창원 현장]

3.

지면 끝인데 1회 6실점 대참사! 선발투수 10분 만에 퇴근.. 한화, 1회초에 KT 6점 두들겼다

4.

'우승 9부능선' 앞에서 멈칫! '티아고 선제골'→'남태희 극장 동점골' 전북-제주, 우중 혈투 끝에 1-1 무승부[K리그1 리뷰]

5.

'변경준 결승골→허용준 쐐기골' 이랜드, '13경기 무패' 성남 상대 2-0 승리...5위 도약[K리그2 리뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.