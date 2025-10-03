'윤남기♥' 이다은, 위고비 없이 27kg 감량 성공…"인간 승리"

기사입력 2025-10-03


[스포츠조선 김준석 기자] '돌싱글즈2' 출연자 이다은이 무려 27kg 감량에 성공한 근황을 직접 전했다.

이다은은 3일 SNS를 통해 "저 드디어 56kg 됐어요!!! 남주 낳으러 갈 때는 82~83kg, 작년 겨울까지만 해도 70kg였는데… 진짜 인간승리 아닌가요?!"라며 체중 감량 소식을 전했다.

그는 "이번 임신 때 너무 많이 쪄서 걱정도 많았고 중간중간 정체기로 포기할 뻔했는데, 남편의 격려와 예쁜 옷을 입고 싶다는 의지 덕분에 이를 악물고 버텼다"고 밝혔다.

이어 다이어트 방법에 대해 "70kg대에서 60kg까지는 간헐적 단식(16시간 공복), 58~59kg에서 56kg까지는 1일 1식(단백질 위주 저녁 소량)"이라고 설명했다.

그는 "운동으로 빼면 더 좋겠지만 PT 등록했다가 기간만료 될 정도로 운동을 싫어한다. 식단 위주로 감량했다"고 솔직하게 털어놨다.

그러면서 "목표 체중에 가까워져서 기념으로 운동복도 사봤다. 이제 다시 운동도 좀 시작해보려 한다"며 "다이어트 절대 포기하지 마세요! 의지만 있으면 누구나 가능합니다. 저도 증명했잖아요"라고 전했다.

앞서 이다은은 3년 전 둘째 아들 남주 출산 전 촬영한 사진과 함께 "3년 전 입던 운동복인데 뭔가 남사스럽다"고 웃은 뒤, "아직 저 몸무게와 흉통도 아니고. 남주 낳고 흉통도 좀 커졌다. 운동으로 회복해보려고 한다"며 운동을 다짐했다.

한편 지난해 8월 둘째 출산 당시 82kg이었던 이다은은 이후 꾸준히 다이어트를 진행, 최근에는 키 170cm에 몸무게는 57.7kg를 인증했다. 임신 직전 몸무게 55kg으로 돌아가되 근육량 늘리는 게 목표라고.


이다은은 "이후로 한번도 몸무게가 증가한 적이 없이 꾸준히 빠지고 있는 게 포인트"라며 "운동을 그렇게 안 가면서도 빠지는 거 보면 내가 한심한 건지 대단한 건지. 그래도 이게 어디냐 싶긴 하다"며 웃었다.

이어 그는 "10kg 크게 확 뺀 건 간헐적 단식 덕이 제일 크다"며 "보통 점심 1시부터 저녁 7시 정도까지만 먹었는데 점심은 꽤 자유롭게 먹고 저녁은 닭가슴살과 야채 볶아 먹었다. 간식도 다 끊었다"며 자신의 다이어트 비법을 공유했다. 그러면서 "간헐적 단식이 짱"이라고 추천했다.

한편 이다은은 MBN '돌싱글즈2'에 출연, 윤남기와 실제 연인으로 발전해 재혼에 성공했다. 슬하에 딸 리은을 두고 있던 이다은 윤남기 부부는 지난해 8월 둘째 아들을 품에 안았다.

