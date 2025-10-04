박나래, 결국 오열…전현무 그린 조부모 초상화에 "울 큰 오빠" 눈물 폭…

|
[스포츠조선 이유나 기자]박나래, 끝내 오열..전현무 그린 조부모 초상화에 "너무 고마워" 눈물 펑펑
전현무는 비가 오락가락하는 날씨 속에서 "선물을 하나 준비했는데 비가 오는 중에 주면 안된다"고 뜸을 들였다.
이어 꺼낸 선물에 박나래가 울컥하며 눈물을 쏟았다.
전현무는 인터뷰에서 "나래의 생기를 북돋아 줄수 있는 방법을 어떤걸 해줄까 했는데 저는 실력은 없지만 사람의 마음을 어루만지는 화가 아닙니까. 마음을 눌러 담았다"고 했다.
기안84도 "형 진짜 무스키아다. 형이 지금까지 그린 그림 중 최고다"라며 "내가 좀 반성이 된다. 본인 얼굴을 그려주지 않고 그 사람이 그리워하는 사람을 그려줬다는게 좋았던 포인트 같다"고 했다.
박나래는 "전현무 오빠는 큰 오빠 같은 존재"라고 고마워했고, 전현무는 "박나래 조부모님이 진짜 우리 조부모님 같은 마음이 있다"며 박나래를 친여동생처럼 생각하는 마음을 전했다.
앞서 박나래는 지난 6월 7일 조모상을 당했다. 그에 앞서 박나래의 할아버지는 지난 2023년 10월 세상을 떠났다. 박나래의 조부모님은 '나혼산'에 박나래와 동반 출연한 바 있다.
