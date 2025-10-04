이서진, 나영석PD 떠나 대박 터졌다...매니저 변신에 '최고 6.7%'…

|
[스포츠조선 정안지 기자]SBS '비서진'이 첫 방송부터 대박을 터뜨리며 화려한 출발을 알렸다.
이날 가장 큰 화제를 모은 장면은 차 안 순댓국 먹방이었다. 점심 메뉴로 순댓국을 고른 이수지는 이동하는 차량 안에서 포장용기를 깔고 식사를 강행했다. 이를 본 이서진은 "차에서 순댓국 먹는 건 묘기 대행진이라고 생각한다. 차에서 순댓국을 먹는다는 건 상상도 할 수 없는 일이다"라며 혀를 내둘렀다. 특히 넘칠 듯한 국물에 이수지가 "국물 좀 드셔주실 수 있느냐"고 부탁하자 이서진은 직접 국물을 마셔주는 '국물 수발'까지 선보이며 웃음을 더했다. 그는 인터뷰에서 "입으로 고기는 안 들어오고 파만 들어오더라"고 농담을 던져 폭소를 자아냈다.
헤어숍으로 향하던 길에서 벌어진 커피 에피소드도 화제가 됐다. 이수지가 디카페인 아이스라떼를 부탁하자 김광규가 직접 뛰어가 커피를 사왔다. 땀범벅이 된 채 돌아온 김광규의 모습을 본 이수지는 "약간 부모님께 심부름 시킨 느낌이다"라며 민망해했다. 그런데도 커피를 건네는 역할은 이서진이 맡아 김광규가 "내가 땀 흘려서 뛰어왔는데 네가 갖다주냐?"라며 불만을 터뜨려 또 한 번 웃음을 유발했다.
하루를 마무리하며 가진 회식 자리에서 이서진은 이수지에게 "요즘 광고도 많이 찍고 축하한다. 네가 탑이다."라며 격려했다. 이수지는 "이게 끝이 있다는 걸 알아서 이 시간을 제대로 보내려고 한다. 유효기간이 있다는 걸 안다"고 솔직히 털어놨다. 이서진은 "그동안 쌓아온 게 많기 때문에 잘 버틸 수 있는 거다. 쌓아놓은 게 없는 애들이 갑자기 잘되면 여러 가지 문제가 온다"라고 진심 어린 조언을 건네며 훈훈한 분위기를 자아냈다.
