최홍만, 트라우마 고백 후 제주서 노후 준비 근황 "떡집에서 알바 중"

기사입력 2025-10-04 15:32


[스포츠조선 정안지 기자]최홍만이 '전참시'에서 의외의 반전 일상을 공개한다.

4일 방송되는 MBC '전지적 참견 시점'(이하 '전참시') 367회에서는 최홍만의 다채로운 하루가 펼쳐진다.

이날 5년째 제주도에서 살고 있는 최홍만의 반전 일상이 그려진다. 그는 217cm의 체구와 달리 소형 경차를 이용해 모두를 놀라게 했다. 최홍만은 "난 전혀 불편하지 않다"라고 말하며 작은 물건들에 익숙해진 모습을 보인다고.

또한 최홍만은 학창시절 키가 작아 '콩만이'라는 별명으로 불렸고, 고등학교 때는 키가 한 달에 1cm씩 자랐다는 놀라운 과거를 밝힌다. 또한 217cm까지 클 수 있었던 성장 비결을 공개해 참견인들의 관심을 한 몸에 받았다는 후문이다.

그런가 하면 최홍만은 떡집 알바생으로 깜짝 변신해 웃음을 자아낸다. 그는 노후 준비의 일환으로 지인의 가게에서 떡을 배우고 있다는데. 꽉 끼는 작업복으로 갈아입은 뒤 12kg에 달하는 떡 반죽을 한 손으로 번쩍 들어 올리는 괴력을 뽐낼 예정. 이어 큰 손을 활용해 떡에 고물을 빠르게 묻히는 등 '일당백' 활약을 펼친다고.

뿐만 아니라 최홍만은 고등학교 동창인 매니저와 찐친 케미를 발산한다. 제주도에서 최홍만의 일거수일투족을 관리한다는 '제주도 매니저'는 그가 일정이 없을 때면 함께 시간을 보낸다는데. 여기에 고등학교 시절 최홍만의 강렬했던 첫인상 에피소드까지 공개된다고 해 궁금증을 자아낸다.

제주도 소시민을 꿈꾸는 최홍만의 제주 일상은 오늘(4일) 밤 11시 10분에 방송되는 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점'에서 만나볼 수 있다.


한편 최홍만은 지난 8월 방송된 MBC '라디오스타'에 출연해 공개 연애 후 트라우마가 생겼다고 털어놓은 바 있다.


당시 최홍만은 "평범한 걸 좋아한다. 여자친구 생기면 당당하게 같이 걸어다니고 놀러도 가고 싶은데 자꾸 사람들이 공격을 한다. 말을 함부로 하고 너무 귀찮게 한다. 그래서 데이트를 할 수 없다"고 털어놨다.

이어 그는 "내 성격이 여성스러워서 남자 같은 여자를 만난다. 나 대신 안 좋은 말을 해줄 수 있는 사람"이라며 "한번은 어린 친구가 나한테 말을 함부로 했다. 내가 우울해하고 있었더니 여자친구가 '앞으로 내 남자친구한테 그런 말 하지 마라'면서 밥상을 엎었다"고 밝혀 눈길을 끌었다.

anjee85@sportschosun.com

