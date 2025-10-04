SOOP, '2025 LoL 월드 챔피언십' 특별 페이지에서 다양한 참여…

|
SOOP(전 아프리카TV)이 '2025 리그 오브 레전드 월드 챔피언십'(이하 월즈 2025) 개막을 앞두고 스마트폰과 구단 굿즈 등 다양한 경품이 걸린 이벤트를 진행한다.
우선 승부예측 출석 이벤트는 매 경기 승부를 예측하며 출석 스탬프를 적립하는 방식이다. 출석 일수와 예측 성적에 따라 젬, 모바일 상품권, 최신 스마트폰 등 다양한 경품이 제공된다. 예측에 참여하는 것만으로도 보상을 얻을 수 있다.
두번째는 LCK 출전팀 응원 메시지 릴레이다. 유저들이 월즈 2025에 진출한 LCK 4팀(젠지, 한화생명e스포츠, KT, T1)을 응원하는 메시지를 남기고, 누적 메시지 수가 목표에 도달할 때마다 단계별 보상이 제공된다. 보상은 커피 기프티콘, 구단 굿즈, 게이밍 기어 등이 있으며, 응원팀이 경기에서 승리할 때 추가 경품도 지급된다.
세번째는 시청 드롭스 이벤트다. SOOP 공식 채널과 공식 중계 스트리머 방송에 참여하면 젬과 인게임 아이템 코드를 랜덤으로 획득할 수 있다. 매 방송일 100젬 코드 1만 개, 1000젬 코드 1000개가 지급되며, 공식 중계 스트리머 방송 시청자에게는 마법공학 상자+열쇠가 추가 드롭된다.
월즈 2025는 오는 14일 플레이인을 시작으로, 15~25일 스위스 스테이지, 28일부터 11월 2일까지 녹아웃 스테이지, 그리고 결승전은 11월 9일에 각각 열린다.
