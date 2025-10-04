SOOP, '2025 LoL 월드 챔피언십' 특별 페이지에서 다양한 참여형 이벤트 실시

기사입력 2025-10-04 16:11


SOOP, '2025 LoL 월드 챔피언십' 특별 페이지에서 다양한 참여…



SOOP(전 아프리카TV)이 '2025 리그 오브 레전드 월드 챔피언십'(이하 월즈 2025) 개막을 앞두고 스마트폰과 구단 굿즈 등 다양한 경품이 걸린 이벤트를 진행한다.

SOOP은 지난 2일부터 월즈 2025 이벤트 페이지를 운영하며, 대회 기간 동안 유저들이 직접 참여할 수 있는 다양한 프로그램을 선보인다고 밝혔다. 이번 이벤트는 월즈 2025 기간에 맞춰 마련됐으며, 승부예측, 응원 메시지 릴레이, 시청 드롭스 등 다양한 프로그램을 제공한다고 SOOP은 전했다.

우선 승부예측 출석 이벤트는 매 경기 승부를 예측하며 출석 스탬프를 적립하는 방식이다. 출석 일수와 예측 성적에 따라 젬, 모바일 상품권, 최신 스마트폰 등 다양한 경품이 제공된다. 예측에 참여하는 것만으로도 보상을 얻을 수 있다.

두번째는 LCK 출전팀 응원 메시지 릴레이다. 유저들이 월즈 2025에 진출한 LCK 4팀(젠지, 한화생명e스포츠, KT, T1)을 응원하는 메시지를 남기고, 누적 메시지 수가 목표에 도달할 때마다 단계별 보상이 제공된다. 보상은 커피 기프티콘, 구단 굿즈, 게이밍 기어 등이 있으며, 응원팀이 경기에서 승리할 때 추가 경품도 지급된다.

세번째는 시청 드롭스 이벤트다. SOOP 공식 채널과 공식 중계 스트리머 방송에 참여하면 젬과 인게임 아이템 코드를 랜덤으로 획득할 수 있다. 매 방송일 100젬 코드 1만 개, 1000젬 코드 1000개가 지급되며, 공식 중계 스트리머 방송 시청자에게는 마법공학 상자+열쇠가 추가 드롭된다.

SOOP은 이번 이벤트를 통해 팬들이 경기를 예측하고, 응원하며, 시청하는 과정에서 함께 즐길 수 있는 경험을 제공할 계획이라고 전했다. 매일 참여할수록 더 많은 혜택이 주어지는 구조로, 팬들이 월즈 2025 기간 내내 특별한 즐거움을 느낄 수 있다는 설명이다.

월즈 2025는 오는 14일 플레이인을 시작으로, 15~25일 스위스 스테이지, 28일부터 11월 2일까지 녹아웃 스테이지, 그리고 결승전은 11월 9일에 각각 열린다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'이병헌♥' 이민정, 추석 맏며느리 고충 "전 부치고 차례 지내야, 살아서 만나길"

2.

'류필립♥' 미나, 시누이와 손절→억울함 폭발 "식단 통제한 적 없어, 오히려 월급주며 독려"

3.

전현무, 값어치 매길 수 없는 직접 그린 초상화...박나래는 오열 "올해 젤 잘한 일"

4.

이미주, '놀뭐' 하차도 섭섭한데..낚시까지 당했다 "이제 방송 안 봐"

5.

송혜교, 수지와 맞붙었다…'다 이루어질지니' 압도적 미모로 특별출연

연예 많이본뉴스
1.

'이병헌♥' 이민정, 추석 맏며느리 고충 "전 부치고 차례 지내야, 살아서 만나길"

2.

'류필립♥' 미나, 시누이와 손절→억울함 폭발 "식단 통제한 적 없어, 오히려 월급주며 독려"

3.

전현무, 값어치 매길 수 없는 직접 그린 초상화...박나래는 오열 "올해 젤 잘한 일"

4.

이미주, '놀뭐' 하차도 섭섭한데..낚시까지 당했다 "이제 방송 안 봐"

5.

송혜교, 수지와 맞붙었다…'다 이루어질지니' 압도적 미모로 특별출연

스포츠 많이본뉴스
1.

"中서 만리장성 넘고,女단식 첫 스매시 4강" '국민삐약이'신유빈의 탁구는 호랑이굴에서 더 빠르고 더 강해졌다

2.

김민재 아픈데, 출전 강행한다!…콤파니, 지난 시즌 아킬레스건 악몽 잊었나

3.

대타 4할→최종전 멀티히트…'50억 FA 유탄?' 사령탑은 잊지 않은 가치, '특급 조커'가 탄생했다

4.

'메이저리그 커리어 종료 → 부상으로 군 전역' 36세에 KBO 신인? 현실적 가능할까

5.

[공식발표]'박지성 후배' 맨유 풀백이 한국에 뜬다! 레온·알미론 포함 파라과이 정예명단 공개

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.