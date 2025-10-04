엔씨소프트, '2025 신입사원 공개채용' 13일부터 실시

|
엔씨소프트가 '2025 신입사원 공개채용'을 13일부터 실시한다고 밝혔다.
2025년 신입사원 공개채용은 자회사 법인 설립 후 처음으로 진행되는 그룹 단위 채용이며 중복 지원도 가능하다고 회사측은 전했다. 모집 분야는 프로그래밍, 게임기획, 게임사업, PM, AI(인공지능) 등 5개 부문이다. 기술 경쟁력 확보를 위해 프로그래밍 직종의 채용 규모를 가장 크게 운영한다.
모집 기간은 오는 13일부터 21일까지다. 채용 절차는 지원서 접수, 서류 전형, NCTEST, 1~ 2차 면접 등의 순서로 진행된다. 프로그래밍과 AI 직무는 온라인 코딩 테스트를 추가로 진행한다. 최종합격자는 2026년 1월 정규직 신입사원으로 입사한다.
엔씨소프트는 올해 공개채용에 'AI 리터러시 역량 검증 체계'를 처음으로 도입한다. 서류 전형과 면접을 통해 지원자의 AI 활용 역량을 확인할 계획이다. 전문연구요원의 채용도 진행된다. 신입사원 공개채용과 별도의 공고를 통해 진행되며 모집 분야는 프로그래밍이다. 관련 분야 석사 이상 학위 보유자 또는 취득 예정인 신규 편입 대상자에 한해 지원이 가능하다.
남정석 기자