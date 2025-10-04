엔씨소프트, '2025 신입사원 공개채용' 13일부터 실시

엔씨소프트가 '2025 신입사원 공개채용'을 13일부터 실시한다고 밝혔다.

이번 공개채용은 'NC Company(엔씨 컴퍼니)' 통합으로 진행된다. 엔씨 컴퍼니는 엔씨소프트, 퍼스트스파크 게임즈(FirstSpark Games), 빅파이어 게임즈(BigFire Games), 엔씨 에이아이(NC AI) 등 자회사 법인까지 포괄하는 통합 채용 브랜드 명칭이다.

2025년 신입사원 공개채용은 자회사 법인 설립 후 처음으로 진행되는 그룹 단위 채용이며 중복 지원도 가능하다고 회사측은 전했다. 모집 분야는 프로그래밍, 게임기획, 게임사업, PM, AI(인공지능) 등 5개 부문이다. 기술 경쟁력 확보를 위해 프로그래밍 직종의 채용 규모를 가장 크게 운영한다.

모집 기간은 오는 13일부터 21일까지다. 채용 절차는 지원서 접수, 서류 전형, NCTEST, 1~ 2차 면접 등의 순서로 진행된다. 프로그래밍과 AI 직무는 온라인 코딩 테스트를 추가로 진행한다. 최종합격자는 2026년 1월 정규직 신입사원으로 입사한다.

엔씨소프트는 올해 공개채용에 'AI 리터러시 역량 검증 체계'를 처음으로 도입한다. 서류 전형과 면접을 통해 지원자의 AI 활용 역량을 확인할 계획이다. 전문연구요원의 채용도 진행된다. 신입사원 공개채용과 별도의 공고를 통해 진행되며 모집 분야는 프로그래밍이다. 관련 분야 석사 이상 학위 보유자 또는 취득 예정인 신규 편입 대상자에 한해 지원이 가능하다.

엔씨소프트 구현범 COO(최고운영책임자)는 "글로벌 게임 산업이 AI를 비롯한 신기술 중심으로 빠르게 변화하는 가운데, 엔씨소프트는 독창적 개발 역량과 혁신을 바탕으로 새로운 즐거움을 만들어가고 있다"며 "이번 신입공채를 통해 새로운 가능성에 도전하고 성장을 함께할 인재들을 기다린다"고 말했다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

