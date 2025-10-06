김준희, 샤넬 VIP 되려 10억 썼다 "현타 와, 이럴 거면 건물 살걸"

기사입력 2025-10-06 06:51


[스포츠조선 정유나 기자] 방송인 겸 CEO 김준희가 샤넬 VIP가 되기 위해 무려 10억원을 썼다고 밝혀 충격을 안겼다.

5일 김준희의 유튜브 채널에는 '샤넬에만 00억..VIP 충격 고백'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상 소개글에서 김준희는 "30년 동안 열심히 모은 샤넬 전부 꺼내보니, 중간에 플리마켓한 것들도 많았는데 엄청 많네요ㅠㅠ 돈 모으면 샤넬 사던 철없던 저를 반성합니다"라고 고백했다.

이어 공개된 영상에서 김준희는 그동안 모은 샤넬 제품을 전부 공개했다. 신발, 옷, 가방부터 각종 악세사리까지 각종 샤넬 제품이 집 거실에 가득 차 있었고, 제작진은 "샤넬 매장 수준이다"라며 놀라워했다.

특히 자막으로 '약 10억 원어치 샤넬 제품'이라는 설명이 더해져 더욱 놀라움을 안겼다.


김준희는 "사넬은 내가 제일 좋아하는 브랜드다. 그런데 이번에 샤넬 제품을 한 데 모으면서 반성했다. 어떻게 사람이 이러느냐"면서 "막연히 샤넬에 대해 동경을 하고 있었는데, 처음으로 돈을 벌고 가방을 하나 사면서 그 이후로 돈 벌때마다 샤넬 제품을 샀다. 그러면서 샤넬의 V.I.C(최고 중요 고객)가 됐다. 남들이 사지 못하는 걸 비밀의 방에서 할 수 있는거다. 거기에 완전히 현혹됐다. 또 샤넬에서 사은품도 많이줬다. 그래서 자꾸 매장을 찾았다. VIP를 놓치지 않기 위해서 쓸데 없는 것도 샀다. 누적금액에 집착하는거다"라고 털어놨다.

이어 김준희는 사넬 제품을 하나하나 소개했다. 김준희는 스티커도 때지 않은 새 신발을 보여주며 "이 신발까지 사고 갑자기 현타가 왔다. 왜 샤넬에 이렇게 돈을 쓰고 있는 것인가 생각이 들었다. 이럴 거면 건물을 사지 싶었다. 앞으로 VIP를 유지하기 위해 사는 행동은 더 이상 하지 않을 것이다"고 반성했다. 그는 "이게 잘못됐구나라는 걸 지금이라도 알게 된 게 다행인 것 같다. 이제 진짜 행복을 찾아서 살겠다"고 다짐했다.

한편, 김준희는 2020년 비연예인과 결혼했다. 그는 온라인 의류 쇼핑몰을 런칭해 연매출 100억을 달성하며 화제를 모았지만, 지난 1월 쇼핑몰을 폐업했다.

jyn2011@sportschosun.com

