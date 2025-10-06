'이혼→66억 집 매입' 아옳이, 새끼 50마리 낳은 번식장 구조견 입양…

이게은 기자
기사입력 2025-10-06 11:19
빽가, 신지 결혼 비난에 작심 발언 "너 어떻게 되나 보자? 너무 속상했다"
윤민수, 전처와 재산 나누며 갈등..이혼 후 동거 마침내 종료 ('미우새')
'뚝딱이 아빠' 김종석, 대형 빵카페 운영하다 100억 빚더미 "집 팔고 월세살이 중"
린, 이혼 후 첫 명절 소감 “연휴엔 컵라면·낮잠·넷플릭스가 최고”[SCin스타]
유재석, 전현무 작심 비판 "결혼 고민된다더니 열애설 계속 나" ('런닝맨')
"손흥민 꺾고 한국 오겠습니다" 韓만 만나면 날뛰는 사나이, '대기록 기념행사' SON 괴롭힐까...'최악 혹은 복수'의 10월 예고
"한국 말고 우리가 亞 최강인데!" 안첼로티 한 마디에 박살 나버린 日 자존심, 모리야스호의 굴욕..."우리랑 제대로 붙어야지" 아쉬움
'英 BBC도 최고 평가' "영웅 등극" 토트넘이 손흥민 후계자로 낙점한 이유...완벽 부활한 '韓 최고 재능', 감독도 "경기 마다 발전해" 감탄
'개막 17연승 vs 50홈런-150타점' 무엇이 더 가치 있는 신기록일까. MVP 여기서 갈린다
‘오현규 결승골의 저주’ 이후 결국 마틴 레인저스 감독, 123일만에 경질