'이혼→66억 집 매입' 아옳이, 새끼 50마리 낳은 번식장 구조견 입양 "꽃길만 걷자"

기사입력 2025-10-06 11:19



[스포츠조선 이게은기자] 유튜버 아옳이가 번식장 구조견을 입양했다.

6일 아옳이는 "몰디브 다녀오자마자 또 방문했어요. 남사 데리러 옴"이라며 유기견 봉사 중 만났던 강아지 남사를 입양했다고 밝혔다. 남사를 차에 태운 후 모습도 공개하며 "완전 신남. 이렇게 웃는 걸 처음 봄"이라며 감격하기도 했다. 특히 아옳이는 번식견의 잔인한 희생이 동반되는 펫샵이 아닌 입양을 권하는 메시지도 전해 눈길을 끌었다.


'이혼→66억 집 매입' 아옳이, 새끼 50마리 낳은 번식장 구조견 입양…
앞서 아옳이는 유기견 봉사 중 만난 남사를 소개하며 "화성 번식장에서 구조된 모견 남사(남사가 이름임). 이렇게 작은데 새끼를 50마리 넘게 낳았대요"라며 안타까워한 바 있다. 이후 남사가 계속 떠올랐던 아옳이는 한 가족이 되기로 결심, 훈훈함을 자아냈다.

한편 아옳이는 2018년 '하트시그널' 출신 카레이서 서주원과 결혼했지만 2022년 이혼했다. 최근 서울 강남구 삼성동 아파트를 66억 원에 매입해 화제를 모았다.

joyjoy90@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

빽가, 신지 결혼 비난에 작심 발언 "너 어떻게 되나 보자? 너무 속상했다"

2.

윤민수, 전처와 재산 나누며 갈등..이혼 후 동거 마침내 종료 ('미우새')

3.

'뚝딱이 아빠' 김종석, 대형 빵카페 운영하다 100억 빚더미 "집 팔고 월세살이 중"

4.

린, 이혼 후 첫 명절 소감 “연휴엔 컵라면·낮잠·넷플릭스가 최고”[SCin스타]

5.

유재석, 전현무 작심 비판 "결혼 고민된다더니 열애설 계속 나" ('런닝맨')

연예 많이본뉴스
1.

빽가, 신지 결혼 비난에 작심 발언 "너 어떻게 되나 보자? 너무 속상했다"

2.

윤민수, 전처와 재산 나누며 갈등..이혼 후 동거 마침내 종료 ('미우새')

3.

'뚝딱이 아빠' 김종석, 대형 빵카페 운영하다 100억 빚더미 "집 팔고 월세살이 중"

4.

린, 이혼 후 첫 명절 소감 “연휴엔 컵라면·낮잠·넷플릭스가 최고”[SCin스타]

5.

유재석, 전현무 작심 비판 "결혼 고민된다더니 열애설 계속 나" ('런닝맨')

스포츠 많이본뉴스
1.

"손흥민 꺾고 한국 오겠습니다" 韓만 만나면 날뛰는 사나이, '대기록 기념행사' SON 괴롭힐까...'최악 혹은 복수'의 10월 예고

2.

"한국 말고 우리가 亞 최강인데!" 안첼로티 한 마디에 박살 나버린 日 자존심, 모리야스호의 굴욕..."우리랑 제대로 붙어야지" 아쉬움

3.

'英 BBC도 최고 평가' "영웅 등극" 토트넘이 손흥민 후계자로 낙점한 이유...완벽 부활한 '韓 최고 재능', 감독도 "경기 마다 발전해" 감탄

4.

'개막 17연승 vs 50홈런-150타점' 무엇이 더 가치 있는 신기록일까. MVP 여기서 갈린다

5.

‘오현규 결승골의 저주’ 이후 결국 마틴 레인저스 감독, 123일만에 경질

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.