'94억 자가' 장영란, 결혼 반대했던 시母와 추석 여행 "고부 아닌 모녀인 줄"

기사입력 2025-10-06 15:55


'94억 자가' 장영란, 결혼 반대했던 시母와 추석 여행 "고부 아닌 모…

[스포츠조선 이게은기자] 방송인 장영란이 추석 근황을 전했다.

6일 장영란은 "꽃보다 며느리. #포토 바이 시어머님. 시부모님과 함께하는 행복한 부여여행"이라는 글과 사진 여러 장을 게재했다.


'94억 자가' 장영란, 결혼 반대했던 시母와 추석 여행 "고부 아닌 모…
사진 속 장영란은 카메라를 든 시어머니 앞에서 꽃받침 포즈를 취하고 있다. 마치 친모녀같은 화목한 고부 사이가 눈길을 끈다. 또 다른 가족 사진에서도 온 가족이 환하게 웃고 있어 다시금 가족애를 돋보이게 했다.

한편 장영란은 2009년 한의사 한창과 결혼했으며 슬하에 1남 1녀를 뒀다. 최근 서울 성동구에 있는 갤러리아포레를 94억 원에 매입해 화제를 모았다.

joyjoy90@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

홍진경, ‘도라이버’ 재혼설에 일침 “예능은 예능일 뿐 오해 NO…그냥 웃기고 싶은 애들” [SC이슈]

2.

유재석, 차가워진 중학생 子에 씁쓸 "자기 방에서 나가라고, 다 키운 듯" ('핑계고')

3.

'한때 줄담배' 김숙, 루머 강력 부인 "이제 담배 안 피워, 예능은 예능일 뿐"

4.

안영미, 남편 따라 미국行 고민 "4개월에 한 번 봐, 커리어 포기하고 가는 건 숙제"

5.

이영자, 성대모사한 김영철에 살인 예고..“널 죽이고 갈 거야”

연예 많이본뉴스
1.

홍진경, ‘도라이버’ 재혼설에 일침 “예능은 예능일 뿐 오해 NO…그냥 웃기고 싶은 애들” [SC이슈]

2.

유재석, 차가워진 중학생 子에 씁쓸 "자기 방에서 나가라고, 다 키운 듯" ('핑계고')

3.

'한때 줄담배' 김숙, 루머 강력 부인 "이제 담배 안 피워, 예능은 예능일 뿐"

4.

안영미, 남편 따라 미국行 고민 "4개월에 한 번 봐, 커리어 포기하고 가는 건 숙제"

5.

이영자, 성대모사한 김영철에 살인 예고..“널 죽이고 갈 거야”

스포츠 많이본뉴스
1.

'미국 정복' 흥부 듀오 해냈다! 손흥민 키패스 4회→부앙가 결승골+득점 선두 등극...LA FC, 애틀랜타전 1-0 승리→5연승 질주

2.

'LA 언론도 경악' 슈퍼스타 손흥민 난생처음 사라진다...'5연승' LA FC, 승리했는데 진짜 비상 "MLS 신기록 듀오 실종"

3.

에르난데스 아니었어? "김무신 역할" '계륵' 전락 대체 외인, 와카가 전화위복 계기될까[WC1]

4.

가을 야구 잔치를 시샘하는 비의 심술...삼성-NC전, 비로 인해 2시 개시 지연 [WC1 현장]

5.

"구창모 선발, 내부 만장일치" 지면 끝인데...이호준 감독이 밝힌 깜짝 선발 비하인드 [WC1 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.