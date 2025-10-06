'진화와 이혼' 함소원, 장문의 심경고백 "둘째 가지려 시험관 시술..한…

|
[스포츠조선 김수현기자] 방송인 함소원이 진화와 결혼하기까지 있었던 과거를 회상했다.
이어 "프로필 속의 이름 진화 한국인 같았다. 한국인 인지 물어볼까 라는생각이 들었다. 하지만 먼저 연락하긴 좀 그래서 고민하던 중 진화라는 친구가 나에게 이모티콘을 보냈다. 난 궁금한 점을 물어봤다. 한국인이냐고 물어보니 중국인이라고 했다. 그러다가 이런저런 이야기를 문자로 주고 받다가 친구 생일파티에 참석 하냐고 묻길래 참석한다고 했더니 본인도 참석하겠다고 답변했다"라며 진화와 했던 첫 연락에 대해 이야기 했다.
그는 "당시 내 나이 41살 연애하고 결혼하면 나이 금방 43 45 아이 낳기는 힘들것이라고 판단한 상태 나는 남자에게 관심을 껐다. 말했지 않은가 나는 모든 것을 다해본 후에는 쉽게 포기한다고 나머지는 하늘의 뜻이라고 결혼에는 마음은 비운 후였다"라고 고백했다.
|
함소원은 "나의 열애 기사는 중국에서 먼저 터졌다. 그 전 열애도 이미 중국에 떠들썩했기에 진화와의 기사도 떠들썩했다"라 회상했다.
그러면서 "우린 조용히 혼인신고를 마쳤다. 쏟아지는 결혼 기사 많은 방송의 방송 섭외. 난 결혼신고 후에 3달 만에 혜정이를 가졌다 (아내의 맛 첫 촬영에 나는 이미 임신 중이였다) 결혼하고 일이 많았고 임신하고 더 일이 많아졌고 혜정이를 낳고는 더 더 더 나는 일이 많았다"라 했다.
|
함소원은 "홈쇼핑 새로 밀려드는 예능패널에 정신이 없이 보내던 중 난 2째를가지려 노력했다. 둘째를 가지고 싶은 마음에 아랫 배에 셀프 주사를 놓으며 계속 시험관을 준비했다"라고 시험관 시술을 했던 이야기를 고백했다.
이어 "세상은 알 수 없다 한 가지 문제가 풀리면 다른 문제가 생긴다. 아무문제 없을 것 같은 일도 이상하게 크게 문제가 되기도 한다. 나도 아직은 알 수 없다. 인생은 왜 그렇게 흘러가는 것인지. 대체 왜 산 넘으면 왜 또 더 높은 산이 있는것인지 뭐가 인생이 이런것인지"라며 한탄했다.
그렇게 가정에 충실했던 함소원은 "좋은 집안의 진화씨와 결혼하고 아이도 낳고 시어머니 시아버지도 좋고 방송도 잘 되고 사업도 잘 되던 그때 나는 다른 한계에 봉착해 있었다"라고 그의 인생에 큰 전환점이 된 위기를 털어놓았다.
한편, 방송인 함소원은 2017년 18세 연하 중국인 진화와 결혼, 이듬해 딸 혜정 양을 출산했으나 지난 2022년 이혼했다. 함소원은 한국에서 딸 혜정 양을 홀로 양육 중이다.
shyun@sportschosun.com