이재명 대통령, 미팅 발언에 김혜경 여사 당황 "명절에 가정 분란 일으켜" ('냉부해')

기사입력 2025-10-06 22:41


[스포츠조선 정안지 기자] 이재명 대통령과 김혜경 여사가 '냉부해' 출연 이유를 밝혔다.

6일 방송된 JTBC '냉장고를 부탁해'에서는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 출연했다.

이날 취임 이후 방송 첫 출연이라는 이 대통령은 "반갑다. 정말 오랜만이라 많이 어색하다"며 웃었다. 이어 "추석하면 제일 먼저 떠오르는 게 풍성함이다. 진짜 풍성했으면 좋겠다. 우리 국민 여러분 즐거운 추석 되시면 좋겠다"며 인사했다.

김 여사도 "풍성한 추석을 맞이해서 가족 여러분과 함께 맛있는 것도 많이 드시고 즐거운 시간 되셨으면 좋겠다"며 "'냉부해'도 많이 봐달라"며 '냉부'까지 챙겼다. 그러자 이재명 대통령은 김혜경 여사를 향해 "연습 많이 했나보다"며 웃었다.

김 여사는 '프로그램 본 적 있냐'는 질문에 "본 적 있다. 셰프님들 팬이다. 다 너무 유명하신 분이고 너무 떨린다"며 팬심을 드러냈다. 이에 이 대통령은 "이 사람은 실제로 요리 프로그램을 많이 본다"며 인증, 김 여사는 "'냉부해'에 사심이 많다"고 했다.


이 대통령은 '냉부해'를 찾은 이유에 대해 "추석 때는 역시 먹는 게 중요하지 않나. 우리 나라는 문화가 자산이다. K-팝, K-콘텐츠도 중요하지만 진짜 문화의 핵심은 음식이다"며 "입맛은 쉽게 바뀌지 않는다. K-푸드 지속성이 있다"며 차세대 핵심 산업으로서 경쟁력 있는 K-푸드를 언급했다. 그러면서 이 대통령은 "이 프로그램이 인기가 많다고 하니까"라고 덧붙여 웃음을 안겼다.

이어 김 여사는 "엄마로서 집밥을 하는 사람이지 않나. '냉부해'를 보면 선생님들이 재료로 기발한 아이디어로 음식을 창조를 하더라. 그런 창작력에 깜짝 놀란다. 그때마다 한식이 발전 가능성이 무궁하다고 생각한다"고 했다. 그러면서 "'냉부해'를 보는 이유이기도 하고, 여러분들을 찾아 뵙게된 이유이기도 하다"고 했다.


그때 최근 넷플릭스 '케이팝 데몬 헌터스'를 봤다는 이 대통령은 "국민들이 관심이 많다고 해서 '한 5분 봐야지' 했는데 끝까지 다 봤다"며 "최애 장면은 저승사자였다"고 해 웃음을 안겼다.


김혜경 여사는 별명이 'K-푸드 전도사'라고. 그는 "뉴욕가서도 어린이들과 김밥 만드는 프로그램도 했었다"고 하자, 이 대통령은 "그때 냉동 김밥을 처음 봤다"고 했다.

그때 이 대통령은 '아내가 해준 요리 중에서 이건 자랑감이다?'라는 질문에 "수없이 많다. 1번은 시래기 고등어 조림이다. 두 번째는 채소 볶음을 풍성하게 해주더라. 라타투였다. 정말 맛있더라. 원래 한식만 먹었다. 양식은 먹을 기회도 많지 않았고 익숙하지도 않았다. 근데 라타투이를 먹고 '양식도 이렇게 맛있는 거였나'고 했다"고 웃었다.

이어 이 대통령은 '제일 처음 먹어본 양식' 질문에 "대학 다닐 때 미팅하면 돈가스를 먹지 않나"고 하자, 김성주는 "1대1 소개팅이었냐"고 물어 김혜경 여사를 당황하게 만들었다.

이에 이 대통령은 김혜경 여사를 다독였고, 결국 안정환은 "주책바가지"라고 말려 웃음을 안겼다. 이어 김혜경 여사는 "명절에 가정에 분란을 일으키시면 안 된다"고 해 웃음을 자아냈다.

