외대생 딸·로잔行 아들→대입 합격 딸까지…조혜련도 신동엽도 ‘자식농사 대…

외대생 딸·로잔行 아들→대입 합격 딸까지…조혜련도 신동엽도 ‘자식농사 대성공’[SC이슈]

기사입력 2025-10-07 06:39


[스포츠조선 조민정 기자] 조혜련과 신동엽이 나란히 '자식농사 대박' 근황으로 웃음을 자아냈다.

최근 방송과 유튜브를 통해 두 사람 모두 학업과 성장 면에서 뚜렷한 성취를 보인 자녀들의 근황을 공개하며 부모로서의 뿌듯함을 드러냈다.

지난 6일 공개된 유튜브 채널 '션과 함께'에서 조혜련은 "첫째가 전교 1등을 할 정도로 공부를 잘했지만 너무 완벽을 추구해 오히려 불안감이 컸다"며 "결국 스스로 학교를 그만두겠다고 하더라"고 털어놨다.

이어 "국제학교를 다니다 미국으로 유학을 갔는데 코로나 때문에 귀국해 한국외대에 편입했다. 지금은 4학년으로 열심히 공부 중이다"라며 "아들도 18살 때 초졸이었지만 검정고시로 중·고졸을 모두 따고 청강대 게임기획학과에 진학했다. 현재는 스위스 로잔으로 연수를 갔다"며 흐뭇한 미소를 지었다.

조혜련은 "둘 다 너무 잘 자랐다"며 아이들의 자립심과 책임감을 강조했다. 한때 방송과 일에 몰두하느라 자녀들과의 시간을 충분히 보내지 못했던 그는 "아이들이 스스로 길을 찾는 걸 보며 부모로서의 역할이 뭔지 새삼 깨달았다"고 덧붙였다.

한편 신동엽 역시 '짠한형' 채널을 통해 딸의 대학 합격 소식을 전하며 '현실 아빠'의 기쁨을 나눴다.

최근 게재된 '짠한형 EP.113'에서는 가수 신승훈이 12년 만에 정규앨범으로 돌아온 가운데, 신동엽이 "오늘 우리 딸 대학 발표가 나는 날"이라며 휴대폰을 확인하는 모습이 포착됐다. 결과는 합격.

그는 제작진과 출연진 앞에서 "합격했다!"며 함박웃음을 지었고 스튜디오는 즉석에서 축하 박수로 가득 찼다. 신승훈은 "난 내가 화장실 간 사이에 내 신곡을 축하해주는 줄 알았다"며 폭소를 터뜨렸고, 신동엽은 "5시 발표였는데 진짜 떨렸다"고 털어놓으며 부모로서의 감동을 전했다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

