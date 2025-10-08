빽가로 유명해진 제주 대형 카페, 1800평 무단 사용 논란에 "빽가와 관련無"[SC이슈]

기사입력 2025-10-08 10:32


빽가로 유명해진 제주 대형 카페, 1800평 무단 사용 논란에 "빽가와 …
빽가. 스포츠조선DB

[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 코요태 멤버 빽가 이름으로 입소문을 탔던 제주도의 한 대형 카페가 약 1800평 규모의 국유지를 무단 사용했다는 의혹에 휩싸인 가운데, 카페 측은 "빽가와는 전혀 관련이 없다"고 해당 의혹에 선을 그었다.

6일 KBS 보도에 따르면, 제주 서귀포시의 한 대형 카페가 지난달 현장조사 결과 약 6000㎡(약 1800평) 임야를 불법 산지전용한 것으로 확인됐다. 카페 건물을 제외한 주변 대부분의 부지가 임야였으며, 이곳에는 산책로·그네·잔디 언덕·주차장 등 각종 조형물과 편의시설이 설치돼 있었다.

서귀포시는 해당 카페의 산지 훼손에 대해 자치경찰에 수사를 의뢰했으며, 결과에 따라 원상복구 명령을 내릴 계획이다.

해당 보도 직후 온라인 커뮤니티와 SNS에서는 '빽가가 운영하는 카페'라는 추측이 빠르게 확산됐다. 빽가가 2022년 예능 프로그램에서 "제주도에 카페를 열었다. 인테리어를 직접 신경 썼다"고 언급했고, 자신이 촬영한 공간 사진을 인스타그램에 다수 공유하면서 '빽가 카페'로 입소문을 탔기 때문이다.

논란이 확산되자 카페 대표 A씨는 "불법 산지전용인 줄 몰랐고, 뒤늦게 개선하려 했지만 자금 여건상 미뤄졌다"며 "빽가 씨와는 전혀 관련이 없다. 자꾸 엮여 과대포장되는 부분이 있어 조심스럽지만 분명히 말씀드린다"고 해명했다.

또 "빽가는 인테리어 및 공간 기획 부문에서 계약 형태로 참여했을 뿐, 지난해 4월 계약이 종료됐다"고 설명했다. 법적 대표도 아니며, 계약 종료 이후 운영에도 일절 관여하지 않았다는 입장이다.

일각에서는 "빽가가 방송과 SNS에서 해당 카페를 자신이 만든 공간처럼 언급하며 브랜드 인지도 형성에 영향을 미쳤다면 일정 부분 도의적 책임이 있다"는 지적도 제기된다. 일부 네티즌들은 과거 방송에서 빽가가 카페 직원 관리, 급여 지급 등을 언급했던 점을 근거로 운영 관여 가능성도 제기하고 있다.

현재 서귀포시는 자치경찰 수사 결과를 기다리고 있으며, 불법 전용 면적과 원상복구 방법이 확정되는 대로 행정 절차를 진행할 예정이다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

