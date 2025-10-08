"일 없어서 일본 갔다"…이국주, 9평 원룸 자취 중 남친 언급[종합]

이국주. 스포츠조선DB

[스포츠조선 정빛 기자] 개그우먼 이국주가 일본 도쿄에서의 자취 근황을 전하했다.

이국주는 지난 7일 자신의 유튜브 채널 '이국주'에 'MBC vs KBS 어디가 더 빡?엿?! 허경환 오빠랑 여의도 KBS 맛집 탐방'이라는 제목의 영상을 공개했다.

이날 게스트로 출연한 개그맨 허경환은 "요즘 다들 이국주가 일본에 살고 있다고 알고 있다. 그런데 맨날 한국에 있더라. 급기야 쌍둥이설까지 있다"고 농담을 건넸다.

이에 이국주는 웃으며 "일본에 있는 게 맞다. 다만 한국을 오가며 지낸다"며 "비율로 따지면 일본에 조금 더 있긴 하지만 한국에도 자주 온다"고 해명했다.

이어 "이민 간 건 아니다. 예전처럼 일이 많지 않아서 뭔가 새로 해보자는 마음으로 온 거다. 일본어도 배우고, 일본에서 유튜브도 해보고 싶었다"고 말했다.


유튜브 영상화면 캡처
하지만 일본으로 건너간 이후 오히려 한국에서의 활동이 늘었다고 밝혔다. 이국주는 "너무 신기한 게 일이 없어서 갔는데, 그걸로 일이 들어오고 고정 프로그램이 생기더라"며 웃었다.

허경환이 "일본 남자친구는 잘 지내냐"고 묻자, 이국주는 "외국 나가면 인기 있을 줄 알았는데, 외국도 날씬하고 예쁜 여자 좋아하더라"며 유쾌하게 받아쳤다.

이국주는 지난 4월 도쿄에서 약 9평(29㎡) 규모의 원룸을 구해 자취를 시작했다. 당시 이국주는 "마흔이 되고 데뷔 20년이 되어가는데, 일이 줄었을 때 '이럴 때 도전해보자'는 생각으로 왔다"며 "여기서는 신인처럼 아끼고 고생해보자는 마음이다. 실패해도 인생이 망하는 건 아니라고 생각한다"고 털어놨다. 현재는 일본과 한국을 오가며 방송과 유튜브 콘텐츠 제작을 병행하고 있다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

